Allarme povertà in Sardegna, quattro famiglie su 10 non arrivano a fine mese

I dati drammatici dal convegno delle Acli della Sardegna: si fatica anche ad affrontare spese improvvise

di Francesca Mulas

Si parla tanto di povertà, ma se leggiamo i numeri ci compare sempre una realtà ben più drammatica di come la percepiamo: il problema riguarda tutto il Paese, ma la Sardegna vive una situazione in netto peggioramento rispetto alle altre regioni italiane.

I dati emergono dall’incontro “L’Italia della povertà. Focus sulla Sardegna” organizzato giovedì scorso a Cagliari dalle Acli della Sardegna insieme a Iares e all’Alleanza contro la Povertà in Italia: un momento di incontro per fare il punto sulla situazione attuale, gli strumenti per affrontare il disagio e le prospettive per uscire dall’emergenza.

La stessa povertà, secondo i relatori e le relatrici del convegno, è cambiata: se prima significava assenza di reddito, oggi ci sono persone che pur lavorando non arrivano a fine mese. “Bassi salari, crescita degli affitti, precarietà del lavoro – ha sottolineato Remo Sitzia in rappresentanza dell’Alleanza contro le povertà in Italia, associazione che oggi riunisce decine di realtà in tutto il paese – determinano un impoverimento grave tra le famiglie; sono aumentate le persone che ricevono un beneficio welfare, passate in pochi anni da 1.6 milioni a tre milioni”.

Un fattore che ha inciso in maniera drammatica, negli ultimi anni, è stata l’emergenza sanitaria da Covid-19: precariato, perdita di occupazione, disagi familiari e sociali hanno innescato un processo che ha inevitabilmente influito sulle condizioni economiche. “Si parla poco di problematiche psicologiche e psichiatriche, e in questo la pandemia ha inciso tanto – ha evidenziato Laura Pinna, psicologa – la salute non è solo assenza di malattia; molte persone si sono sentite invisibili e si sono ritrovate in circuiti pericolosi per non chiedere aiuto alle istituzioni pubbliche. L’assistente sociale, insieme ai comuni, può essere un punto di riferimento a cui le persone possono rivolgersi per chiedere aiuto ma purtroppo siamo pochi: idealmente dovrebbe esserci un assistente sociale ogni 5 mila abitanti, un numero lontano dalla realtà”.

Il report sulla povertà in Sardegna e in Italia racconta di una regione dove il disagio economico è strettamente legato a quello sociale. Vania Statzu ha illustrato i dati dell’Osservatorio sull’economia sociale e civile evidenziando che “Le famiglie sarde si trovano in difficoltà rispetto al dato medio nazionale, anche se meglio rispetto alla quasi totalità delle regioni meridionali. In Sardegna abbiamo oltre il 17%, rispetto all’11% a livello nazionale, di famiglie che vivono in uno stato di povertà relativa, ossia con un reddito significativamente inferiore alla media che permette di soddisfare solo i bisogni primari di sussistenza. Abbiamo poi due dati a cui prestare molta attenzione: quasi 4 famiglie su 10 hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, e quasi 6 famiglie su 10 non riescono a risparmiare. Inoltre, il 54 % delle famiglie afferma che non riuscirebbe a fare fronte a una spesa imprevista: sono dati preoccupanti, molto più alti rispetto alla media del Paese”.

(la foto è di Manuel Alvarez, da Pixabay)