Allarme nell’Isola per i dazi di Trump, l’appello di Coldiretti: “La filiera deve restare unita per difendere il valore dei prodotti”

“È in momenti come questi che servono calma e coesione. La filiera produttiva sarda deve restare unita e cercare vie di emergenza per affrontare questo periodo. È necessario tutelare il reddito degli agricoltori e il valore dei prodotti agricoli sardi. Se ci facciamo sopraffare dal panico otteniamo l’effetto opposto a quello sperato”. È l’appello di Coldiretti Sardegna, che richiama alla coesione l’intera filiera agroalimentare dell’Isola in un momento particolarmente delicato per via delle notizie sui dazi da parte dell’amministrazione americana guidata da Donald Trump. Secondo l’associazione guidata dal presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, senza coesione della filiera e lucidità di azione in questo momento “si potrebbero innescare dinamiche opposte, ovvero un calo dei prezzi e una corsa alla svendita che danneggerebbe tutti – sottolinea Coldiretti – la paura di tenere i prodotti in magazzino, infatti, rischia di generare un crollo repentino e non giustificato delle quotazioni, con gravi ripercussioni su tutto il comparto”.

Per Coldiretti Sardegna proprio le tensioni internazionali e il ritorno dei dazi Usa stanno generando confusione e incertezza sui mercati, con riflessi anche nelle campagne sarde, dove cresce la preoccupazione per l’eventuale perdita di sbocchi commerciali e per un calo improvviso dei prezzi legato al timore diffuso. “Bisogna evitare che si crei il panico – ribadisce Coldiretti Sardegna – bisogna trovare e condividere strategie comuni di difesa, accompagnate da misure straordinarie da parte delle istituzioni”.

Alla Regione Sardegna, infatti “chiediamo di essere al fianco delle nostre imprese, con strumenti e aiuti concreti che consentano di affrontare con lucidità le eventuali ripercussioni sui mercati e allo stesso tempo – per Coldiretti – le istituzioni nazionali ed europee, devono proseguire un dialogo diplomatico costruttivo e non impulsivo che sappia mettere in campo soluzioni con la testa e non con la pancia, evitando un’escalation che danneggerebbe tutti, a partire dai produttori”.

Per i vertici dell’associazione regionale “il mercato americano è importante per tante produzioni simbolo del Made in Sardinia, come il pecorino, l’olio o il vino e per l’intero agroalimentare italiano. Dazi e barriere commerciali colpiscono direttamente le nostre aziende, già provate da anni difficili. Ma non possiamo permettere che la reazione sia la svendita: dobbiamo difendere il valore, non sacrificarlo per paura – conclude Coldiretti Sardegna – restiamo impegnati a ogni livello, regionale, nazionale ed europeo, per tutelare il lavoro degli agricoltori e difendere il reddito delle imprese sarde”.