Agricoltura, crisi e proposte: i deputati Pd incontrano le aziende sarde

In programma tra venerdì e sabato dieci incontri con il mondo agricolo per fare il punto su criticità e soluzioni

Il comparto agricolo sta attraversando una fase complessa, segnata dall’aumento dei costi di produzione, dalla volatilità dei prezzi e da squilibri sempre più evidenti lungo la filiera, che troppo spesso scaricano il peso sulle imprese agricole. Per questo motivo il Partito democratico ha organizzato un ciclo di incontri programmati in diverse regioni italiane con i componenti del Pd in commissione Agricoltura alla Camera. L’obiettivo è quello di avere un confronto diretto con il mondo agricolo e costruire una proposta politica fondata sui problemi reali delle imprese.

Da venerdi 17 a sabato 18 aprile il tour raggiungerà la Sardegna: parteciperanno la capogruppo Antonella Forattini, Nadia Romeo e Stefano Vaccari, insieme ai parlamentari sardi, Silvio Lai, segretario regionale e Marco Meloni.

Il percorso sarà articolato in 10 incontri di ascolto nelle province di Sassari, Oristano e della Gallura che coinvolgerà imprese, associazioni di categoria e operatori del settore; saranno presenti, oltre all’assessore regionale all’agricoltura Francesco Agus, il presidente della commissione agricoltura regionale Antonio Solinas e il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. Saranno visitate aziende di diversi settore dell’allevamento e della produzione casearia, vitivinicola e olivicola.



Il tour proseguirà nei prossimi mesi in altre regioni italiane (Emilia Romagna 4-5 giugno, Toscana 9-10 luglio), con l’obiettivo di restituire al Parlamento una fotografia reale delle condizioni del settore e avanzare proposte in grado di rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura italiana.