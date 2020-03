La Sardegna, grazie all’agnello Igp, è prima Regione italiana per valore generato nella filiera delle carni fresche Ig (Indicazione geografica): 26,8 milioni di euro. Lo certifica il rapporto 2019 Qualivita-Ismea sui prodotti agroalimentari a marchio. L’Isola è anche la Regione tra food e wine a marchio che cresce di più in Italia tra il 2017 e 2018 in valore economico generato: più 32,5 per cento, pari a 408 milioni nel 2018 rispetto ai 308 milioni del 2017, classificandoci così al decimo posto come valore assoluto generato. Ed è tra le prime otto per quanto riguarda solo il food: 271 milioni nel 2018 contro i 191 del 2017, con una crescita record del 41,4 per cento.

Sassari si distingue invece come provincia italiana nella crescita con più 41 milioni, percentuale che la posiziona al quarto posto insieme a Taranto. Dal rapporto emerge che tutte le province in Italia hanno una ricaduta economica dovuta alle filiere Dop Igp Food e/o Wine. Cinque le Regioni, tutte al nord, in cui si supera 1 miliardo di valore alla produzione generato dalle Ig. A trascinare il settore nell’Isola è l’unica Igp, l’agnello di Sardegna che si classifica dunque al primo posto in Italia per valore generato (26,8 milioni di euro), seguita da Toscana (18,9 milioni), Lazio (11,7), Marche (9,6) e Umbria (9,4). “Il rapporto conferma ancora una volta il valore aggiunto del marchio Igp e del nostro agnello per l’economia del territorio sardo – afferma il presidente del Consorzio di tutela Battista Cualbu -. E lo è anche come garanzia per i consumatori che sanno di acquistare un prodotto genuino, sostenibile e di cui si conosce l’origine”. “Sono dati importati che arrivano da una fonte autorevole – commenta il direttore del Contas, Alessandro Mazzette -. Questo ci sprona a proseguire e migliorare il lavoro messo in campo dal Consorzio a tutela del prodotto e di conseguenza del produttore e del consumatore”.