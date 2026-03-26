Aeroporto di Cagliari, estate da record: 109 rotte e oltre 5 milioni di posti

Presentata la stagione estiva 2026 dell’Aeroporto di Cagliari, che si apre con 109 collegamenti complessivi verso 26 Paesi.
Una rete sempre più ampia e internazionale, con numeri che segnano un ulteriore salto di scala: la stagione estiva 2026 dell’Aeroporto di Cagliari si apre con 109 collegamenti complessivi verso 26 Paesi e un’offerta che supera i 5 milioni di posti, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.
Il dato si inserisce in un trend già consolidato. Il 2025 si era chiuso con oltre 5,25 milioni di passeggeri e una crescita significativa del traffico internazionale, aumentato del 7%. È su questa direttrice che si muove la nuova programmazione, che rafforza il posizionamento dello scalo come hub sempre più connesso a livello europeo e oltre.
L’equilibrio tra rotte nazionali e internazionali resta centrale, ma è soprattutto su queste ultime che si registra l’espansione più evidente: 68 collegamenti contro 41 domestici. In questo quadro si inseriscono 12 nuove rotte di linea che ampliano ulteriormente il raggio d’azione dello scalo.
La crescita passa anche attraverso il rafforzamento dei principali vettori. Ryanair consolida la propria presenza con un’offerta che supera i 2,5 milioni di posti e 41 destinazioni, mantenendo un ruolo centrale nella connettività dello scalo. Accanto a questo, si distingue l’espansione di Aeroitalia, che registra un incremento del 30% della capacità e punta su un rafforzamento delle rotte nazionali e della continuità territoriale, con frequenze elevate su Roma Fiumicino e Milano Linate.
Sul fronte internazionale, si rafforzano i collegamenti con i principali mercati europei. Il gruppo Lufthansa cresce in modo significativo sulle rotte verso la Germania, mentre easyJet amplia il proprio network con nuove destinazioni francesi e un aumento complessivo dell’offerta. Anche il Nord Europa mostra segnali di forte interesse: Klm più che raddoppia la capacità su Amsterdam, mentre Scandinavian Airlines potenzia i collegamenti con Copenhagen.
La Francia si conferma uno dei mercati più dinamici, con incrementi rilevanti sia per Air France che per Transavia France sulle rotte verso Parigi. Cresce anche il traffico verso la Spagna, con Iberia e Vueling, mentre British Airways consolida il collegamento con Londra Gatwick.
Tra le novità più rilevanti, l’apertura di nuove rotte verso destinazioni meno tradizionali: oltre ai collegamenti con città francesi e italiane, si aggiunge una nuova tratta verso Tel Aviv, segnale di un progressivo ampliamento anche verso il Medio Oriente. Parallelamente si sviluppa il segmento charter, che affianca alle destinazioni consolidate nuove mete in Europa e oltre, contribuendo ad ampliare ulteriormente la rete dello scalo.