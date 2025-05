Aeroporto di Cagliari, approvato il bilancio di Sogaer: utile netto di 10,5 milioni, passeggeri aumentati del 6,3 per cento

L’assemblea dei soci di Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, ha approvato il bilancio 2024, certificando un anno da record per lo scalo sardo. Per la prima volta nella sua storia, l’aeroporto ha superato i 5 milioni di passeggeri annui, con una crescita del 6,3% rispetto al 2023. Un risultato che rafforza il ruolo dello scalo come principale porta d’accesso alla Sardegna e come hub strategico per la mobilità dell’isola.

Il bilancio evidenzia la solidità economica del gruppo, che chiude l’anno con un utile netto di 10,5 milioni di euro e un Ebitda di 18 milioni. Positiva anche la posizione finanziaria netta, pari a 43,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’anno precedente. Secondo la società, questi numeri confermano l’efficacia di un modello gestionale improntato all’equilibrio e alla crescita sostenibile.

Durante la seduta è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità 2024, redatto volontariamente da Sogaer in anticipo rispetto agli obblighi normativi futuri. Il documento segna un passo avanti nella rendicontazione trasparente delle attività del gruppo e nel dialogo con il territorio e gli stakeholder.

La sostenibilità è sempre più centrale nelle strategie aziendali. Accanto all’espansione infrastrutturale e al rafforzamento dei collegamenti, Sogaer ha puntato su politiche ambientali, inclusione sociale e sviluppo del capitale umano, con l’obiettivo dichiarato di promuovere un modello di gestione responsabile e orientato al lungo termine. L’assemblea ha infine confermato l’attuale consiglio d’amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025.