Aeroporto di Alghero, debutta il primo volo diretto per Amsterdam. In arrivo anche quello per Parigi

Nuova rotta operata da Transavia fino a ottobre. Pippobello: “Segnale di fiducia nel territorio”.

È atterrato oggi all’Aeroporto di Alghero il primo volo diretto proveniente da Amsterdam, segnando un momento importante per lo scalo e per l’intero territorio del nord ovest della Sardegna, per la prima volta collegato da un volo di linea alla capitale olandese. La nuova rotta, operata da Transavia, sarà attiva dal 6 aprile al 23 ottobre con frequenza bisettimanale, contribuendo ad ampliare l’offerta internazionale dell’aeroporto e a rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati europei a maggiore potenziale.

Per celebrare l’arrivo del primo volo, Sogeaal ha organizzato una cerimonia di benvenuto con il tradizionale taglio del nastro. Transavia, la compagnia aerea low cost del gruppo Air France-Klm, è uno dei principali vettori leisure del mercato europeo. Transavia Netherlands collega da oltre 60 anni più di 125 rotte in tutta Europa e nel Mediterraneo e trasporta ogni anno circa 10 milioni di passeggeri.

La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero. “Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi.”