Natale, il deputato Fdi: “Grazie alle compagnie per i voli in più”. Ma i posti non ci sono

“Ringrazio le compagnie Volotea e Ita in particolare per aver aumentato i voli da e per la Sardegna nel periodo natalizio, fine anno e per l’Epifania, nelle more dell’espletamento del bando sulla continuità territoriale”. Così il deputato Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti a Montecitorio, sull’incremento di collegamenti per Natale, annunciato dall’assessore regionale Antonio Moro.

“Domani – dice il parlamentare sardo di Fdi – sarò a Piacenza per il Consiglio Nazionale dei circoli della Fasi, la Federazione delle associazioni di sardi in Italia e sono felice che molti emigrati potranno tornare a casa più serenamente. Pensando a loro, a chi viaggia per lavoro o chi purtroppo lo deve fare per salute, dobbiamo dedicare il massimo impegno e affrontare una seria riforma delle regole”.

Deidda dice che “le Regioni possono essere protagoniste con strumenti legati alla promozione turistica. Si sta adoperando anche per i collegamenti per e dalla Sicilia. Ricordo che Ita è una nuova società, nelle scorse settimane li ho incontrati più volte per potenziare collegamenti. Nonostante la flotta, attualmente molto limitata, si sta risolvendo l’emergenza voli. Sono una Start Up. In Commissione il tema della Continuità territoriale sarà all’ordine del giorno. Non solo per Sardegna e Sicilia ma per Friuli, Puglia, Marche. È una tematica nazionale”.

Tuttavia l’annuncio dato da Moro e rilanciato da Deidda, non ha ancora portato i suoi frutti. Sardinia Post ha di nuovo fatto la simulazione sull’acquisto dei biglietti alle 12.50 per le due uniche due tratte – sulle sei della Continuità aerea da Milano e Roma dai tre scali sardi – che l’assessore regionale dice di aver potenziato. Ma è tutto come ieri: sul Cagliari-Fiumicino, operato da Volotea, non ci sono più posti per il 21 dicembre, 22 e 23. Sembra ci sia una possibilità il 24, ma cliccando sulla finestra di quella giornata, il sistema rimane inchiodato.

Quanto a Ita, stessa storia anche per il Linate-Cagliari: niente biglietti il 21, 22, 23 e 24, come si vede dallo screenshot. Si può il 25, con una tariffa in Continuità territoriale, ma la partenza da Milano è alle 17.50 con arrivo alle 19.15 o alle 22.05 con atterraggio alle 23.30, quindi fuori tempo per il pranzo di Natale.