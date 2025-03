A Olbia inaugura il 100esimo punto vendita Jysk in Italia. Il marchio assume nell’Isola

Venerdì 11 aprile alle ore 9.30, inaugura a Olbia il quinto punto vendita Jysk in Sardegna, il 100esimo in Italia, in contemporanea con gli store di L’Aquila e Nocera Superiore. Jysk (si pronuncia iusk), è la catena di mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico, che qualcuno ha definito “la risposta danese a Ikea”. Per festeggiare insieme ai nuovi clienti è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 16 aprile – con sconti fino al 75% su più di duemila articoli.

Per il nuovo store di Olbia, inoltre, sono aperte diverse posizioni lavorative. Per l’occasione, saranno presenti Jan Bøgh, presidente & ceo di Lars Larsen group retail, Rami Jensen, presidente & ceo di Jysk; Mikael Nielsen, executive vice president retail di Jysk, e Cesare Bailo, country director di Jysk Italia.