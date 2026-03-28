A Castiadas nasce il mirteto più grande d’Europa (nonostante la burocrazia)

di Fabio Manca

Storia di Chervu e di Filippo Murru, l’imprenditore che grazie al Bando Giovani del Programma di sviluppo rurale ha creato un nuovo filone nel mercato del mirto

Dove oggi c’è il mirteto più grande d’Europa – tra le cime dei Sette Fratelli e le spiagge bianche di Cala Sintzias, Cala Pira e Costa Rei – nove anni fa c’era una foraggera abbandonata da cinquant’anni. Filippo Murru, 47 anni, l’ha acquistata con l’idea di cambiarne il destino e farla diventare un modello di impresa e di promozione del territorio. Per farlo ha investito risorse personali ed ha partecipato, nel 2016, al Bando Giovani del Programma di sviluppo rurale della Regione, che dà diritto a ottenere finanziamenti, in parte a fondo perduto, per il miglioramento fondiario. Ci sono voluti nove anni, molta pazienza, massicce dosi di ansiolitici e competenze non comuni per resistere ai continui tentativi di boicottaggio e alla lentezza della burocrazia. Non è un caso che il 90 per cento degli oltre duemila partecipanti a quel bando abbiano rinunciato. Un’ecatombe. La battaglia non è ancora conclusa ma oggi Chervu, l’ azienda che prende il nome dall’animale che caratterizza la zona, il cervo, è già una realtà imprenditoriale con un suo mercato, seppure di nicchia, un’identità precisa.



Laurea in economia, un’attività di consulenza finanziaria, Murru inizia circa dieci anni fa impiantando un piccolo mirteto in un’area di poco più di un ettaro. Le piante erano di alta qualità perché nascevano in modo spontaneo e dunque erano geneticamente eccellenti. Un anno dopo progetta un’ampliamento e partecipa al “Bando giovani” ma passano tre anni prima che Regione deliberi la finanziabilità del progetto e altri tre prima che venga autorizzato il finanziamento. Sei anni dopo la richiesta parte l’ampliamento che porta la superficie coltivata a mirto a 8 ettari e mezzo con oltre 23mila piante. “Il percorso è stato complicato”, spiega, “tra istruttorie farraginose, anche a causa di mancanza di personale, sistemi informatici che non dialogano tra loro, interpretazioni differenti tra Regione e Comune. Tutto ciò ha generato lentezza e col passare del tempo ha costretto migliaia di giovani ad abbandonare i loro progetti. Anche perché”, aggiunge l’imprenditore, “avviare un’azienda agricola da zero comporta investimenti da centinaia di migliaia di euro ed è complicato farlo solo con risorse proprie. Peraltro i risultati arrivano dopo molti anni, soprattutto quelli economici”.

Nonostante gli ostacoli, il progetto Chervu ha fatto progressi ogni giorno. “Ragionando in termini di innovazione, circolarità e sostenibilità ambientale, abbiamo realizzato, ad esempio, un impianto di sub irrigazione che fa sì che l’acqua arrivi alle piante per induzione con un consumo bassissimo e abbiamo progettato un impianto di riutilizzo dei reflui che sarà alimentato con un impianto fotovoltaico che darà l’autosufficienza energetica”. Mentre la piantagione cresceva, nel frattempo è nato un distillato di mirto, il primo in un mercato dominato dai liquori realizzati dalle bacche. “Volevo uscire dagli schemi e differenziarmi con un prodotto di nicchia che portasse il prodotto a uno step successivo, di alta qualità da destinare a una clientela di fascia elevata”, racconta Filippo Murru. “Alla qualità botanica elevata della materia abbiamo aggiunto alcol da materia vinosa di Montalcino non derivato da ogm, abbiamo fatto realizzare le bottiglie in vetro pregiato, abbiamo curato il packaging. Con una produzione limitata abbiamo iniziato a fare i primi accordi commerciali, a vendere on line ed a partecipare a rassegne per raccontare la nostra filosofia, l’ambiente e il territorio nei quali nasce Chervu. Piano piano abbiamo ottenuto premi e riconoscimenti, siamo stati citati dal Gambero Rosso e dal Touring club e nel frattempo abbiamo creato altri quattro prodotti tra i quali due affinati in barrique e un distillato realizzato con lentisco e olivastro. Un altro, un cold compound” è in arrivo”.

L’ultima idea di Murru, nell’ambito della circolarità, è la bacca di mirto essiccata venduta in busta. Un’intuizione che nasce dalla conoscenza della storia: “Il mirto era diffuso come spezia da cucina ed era molto utilizzato dall’epoca romana al ‘500, quando la Compagnia delle indie importò il pepe. Sino ad allora, il mirto era il pepe del Mediterraneo. Noi torniamo al passato: il mirto viene essiccato entro 24 ore dalla raccolta perché mantenga intatte le qualità organolettiche e aromatiche e viene imbustato in un sacchetto speciale da cento grammi che ne conserva le caratteristiche. Può essere utilizzato come spezia da cucina ma forniamo anche la ricetta per realizzare in casa il liquore. Ci piacerebbe che fosse uno dei prodotti che i turisti si portano a casa al rientro delle vacanze per avere un pezzo di Sardegna”. Per Murru il mirto è un affare, certo, ma anche un modo per promuovere il territorio. Ecco perché da giugno partiranno le visite guidate nell’azienda con degustazioni di prodotti del territorio, non solo i suoi. “Stiamo creando sinergie con il settore ricettivo della zona per creare e un trait d’union tra turismo e agroalimentare ma anche con l’artigianato artistico”, spiega. “I turisti richiedono esperienze e noi siamo già in prima linea, nonostante il progetto Chervu sia ancora in itinere e nonostante parte dei finanziamenti debba ancora arrivare. Anche perché”, conclude, “alla burocrazia delle agenzie agricole va aggiunta quella urbanistica. Il mancato adeguamento del Puc al Piano paesaggistico regionale da parte del Comune di Castiadas, un fatto comune a gran parte dei centri sardi, ci impedisce di realizzare persino un capanno per gli attrezzi. Ecco perché per ora è bloccata la mia idea di realizzare un agri glamping (dall’unione di glamour e camping), un campeggio di lusso con strutture amovibili immerse nella natura. Peccato, ma non molliamo”.