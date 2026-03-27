Yosto Randaccio, nel libro di Zedda e Greco la voce dell’intellettuale cagliaritano scomparso 80 anni fa

Secondo appuntamento per la rassegna organizzata da Ornella Demuru nella sede di A Innantis! dedicata alla storia e alla cultura sarda

Prosegue a Cagliari la rassegna “Passando sulla terra leggeri – Conversazioni sulla Sardegna tra storia, identità e futuro”, ideata e condotta da Ornella Demuru: venerdì 27 marzo ci sarà la prima presentazione di “Yosto Randaccio, un instancabile e dimenticato promotore di Sardegna degli inizi del Novecento” firmato da Rita Zedda e Antonello V. Greco, che racconta la figura dell’intellettuale cagliaritano a ottant’anni dalla scomparsa. L?appuntamento è alle 18.30 nella sede di A Innantis!, in via Macomer 21.

Una voce colta, inquieta, profondamente sarda. Scrittore, poeta, giornalista de L’Unione Sarda, Randaccio è stato un intellettuale capace di muoversi tra Cagliari, Roma e il resto d’Italia senza mai perdere il senso profondo della propria appartenenza. Eppure oggi il suo nome resta ai margini della memoria collettiva.

Da qui nasce una domanda semplice e necessaria: perché lo abbiamo dimenticato?



A riportarlo alla luce sono gli studi di Rita Zedda e Antonello V. Greco, che ricostruiscono il profilo di un uomo complesso, attraversato dalle tensioni del suo tempo, ma sempre radicato in un’idea viva e consapevole di sardità.