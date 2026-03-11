“Vibes in Black”, Vox Day porta a Cagliari Fantastic Negrito e Casino Royale

Sul palco dell’Arena in Fiera anche i sardi Sa Razza

Dalle scene internazionali a Cagliari il 3 luglio arriva all’Arena in Fiera il progetto “Vibes in black” organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari.

Un evento, con tre artisti sul palco, che scandaglia le radici e le diramazioni contemporanee della musica afroamericana, declinandola tra blues internazionale, sperimentazione urbana e rap identitario.

Sul palco Fantastic Negrito, tre volte premio Grammy Award, i Casino Royale e Sa Razza.

Fantastic Negrito rappresenta oggi la voce più autorevole e innovativa del blues contemporaneo mondiale. Se è vero che l’artista ha vissuto dieci vite, come hanno scritto i critici, ha imparato qualcosa da ognuna e oggi l’eclettico musicista di cinquant’anni dal nome impronunciabile, Xavier Amin Dphrepaulezz, è un sopravvissuto che ha parecchie cose da dire e non sbaglia un colpo nel dipingere il suo mondo con il rosso, il blu e il nero delle sue tre anime: funk, blues e rock’n’roll.

Fantastic Negrito esplora le radici africane della musica americana con una consapevolezza moderna, inserendo elementi di narrazione hip-hop nel fraseggio vocale e strutture che richiamano il rock sperimentale degli anni Settanta, senza mai perdere quel “blue feeling” che funge da collante emotivo per l’intera performance.



Sotto i riflettori di “Vibes in black” anche i Casino Royale in occasione della ristampa celebrativa in doppio Lp di “Sempre più vicini“, ovvero il ritorno di un’opera che ha ridefinito la musica italiana e consacrato la band di Alioscia (e Giuliano Palma sino alla fine degli anni 90) come una delle più visionarie e influenti della loro generazione, capace di emergere dal fermento dell’underground milanese di quegli anni per imporre un linguaggio estetico totale.



Atteso ritorno sul palco il 3 luglio anche per i Sa Razza, pionieri assoluti del rap isolano. La band rappresenta il fulcro primordiale dell’hip-hop prodotto in Sardegna, una realtà capace di unire l’urgenza delle criticità locali alla fierezza delle proprie radici. Nati nel fermento dei primi anni Novanta, hanno segnato un solco indelebile nella scena italiana grazie a una visione artistica che non ha mai accettato compromessi, fondendo la metrica serrata del rap con la lingua sarda in un amalgama stilistico e sonoro di straordinaria potenza comunicativa.



“Il progetto Vibes in black – spiega Davide Catinari – si delinea come una sintesi organica tra la resistenza culturale del rap sardo, la visione cosmopolita dei Casino Royale e la maestosità universale di Fantastic Negrito, offrendo una panoramica completa sulla forza comunicativa della musica nera e sulla sua capacità di rigenerarsi costantemente attraverso il tempo e lo spazio in un contesto dove la tecnica si fonde con la profondità emotiva, celebrando la musica come strumento di libertà, memoria e rinascita sociale”.