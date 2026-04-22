Verso il Centenario. La statua venuta dal mare e una candela accesa nella tempesta: ecco la storia del culto della Madonna di Bonaria

Tutto pronto per la celebrazione dei 100 anni della Basilica: attesi pellegrini da tutta l’Isola. Secondo la leggenda, nel 1370 i frati furono testimoni di un prodigio arrivato dal mare

di Francesca Mulas

“Una signora misteriosa verrà presto dal mare”. Con queste parole, secondo la tradizione tramandata dai frati mercedari, lo spagnolo fra Carlo Catalano, che nel 1335 fondò a Cagliari la comunità dell’ordine, avrebbe annunciato un evento destinato a segnare profondamente la storia del culto mariano in Sardegna. Venerdì 24 aprile la Basilica di Bonaria celebrerà il centenario della grande chiesa sorta attorno alla devozione per la Madonna arrivata dal mare.

Se la basilica fu terminata nel 1926, già in età medievale esisteva sul colle, fortificato dagli aragonesi a difesa in città, una piccola chiesa dedicata alla Madonna curata dai frati mercedari.

Si racconta che il 25 marzo 1370 approdò sulla spiaggia ai piedi del colle di Bonaria una strana cassa di legno, gettata dai marinai di una nave spagnola durante una tempesta vicino alle coste sarde. Nessuno riusciva a spostarla né ad aprirla finché non arrivarono i frati che con facilità trasportarono la cassa fino alla chiesa vicina. Sollevando il coperchio della cassa, in mezzo allo stupore generale si trovò all’interno una statua in legno raffigurante la Vergine con bambino, che reggeva in mano una piccola candela ancora accesa nonostante il lungo e travagliato viaggio in mare. Ecco la signora misteriosa di cui parlava fra Carlo Catalano.

La statua, intagliata da un pezzo unico di legno di carrubo, è alta un metro e 56 centimetri; la madonna indossa un abito cremisi e un mantello azzurro, e tiene in braccio un bambino. La statua venne intronizzata nell’altare del santuario gotico catalano di origine medievale.

Il culto crebbe rapidamente. Già nel quindicesimo secolo la devozione alla Madonna di Bonaria si diffuse in tutto il Mediterraneo e i marinai sardi e spagnoli la invocavano prima di affrontare il mare. Quando nel 1536 gli spagnoli fondarono una città nel Nuovo Mondo, nel Río de la Plata, la chiamarono Buenos Aires in suo onore.

Nel 1704 venne posta la prima pietra della nuova basilica, accanto al santuario, ma la costruzione venne più volte interrotta per motivi diversi, e finalmente conclusa cento anni fa.

Il 22 aprile 1926 papa Pio XI celebrò la dedicazione alla Madonna, patrona della Sardegna e protettrice dei naviganti. Il 1 gennaio scorso l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha annunciato la celebrazione del Centenario, in programma per venerdì 24 aprile. In questi giorni, mentre è in corso il novenario con tutti i vescovi dell’Isola, il pensiero va a Papa Francesco, morto esattamente un anno fa, che scelse Cagliari e Bonaria tra i suoi primi suoi viaggi. “Non è senza significato che il ricordo di Papa Francesco cada proprio mentre, come Chiesa, siamo raccolti attorno alla Madonna di Bonaria – ha sottolineato Baturi. – È come se il suo insegnamento tornasse a risuonare tra noi proprio in questi giorni, accompagnando il nostro cammino di preparazione alla festa”.

Il momento più solenne arriverà venerdì 24 aprile: alle ore 11 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con la partecipazione di tutti i vescovi della Sardegna. Alle ore 12 ci sarà la supplica a Nostra Signora di Bonaria. Nel corso della giornata saranno celebrate anche altre Messe, mentre alle 21 si terrà il concerto del Gen Rosso. Sempre il 24 aprile, alle 21, è prevista anche l’iniziativa “Una luce per Bonaria”, che invita i fedeli ad accendere una candela e a collocarla alla finestra, come segno semplice e condiviso di preghiera e partecipazione.