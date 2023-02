Unicef, ‘Incontri di solidarietà’ a Cagliari: si parlerà di libri fotografici e racconti

Il comitato provinciale Unicef Cagliari nell’ambito di “Incontri di solidarietà”, ideati e realizzati dall’Unicef Cagliari, organizza per il 15 febbraio 2023, dalle ore 16.45 presso la Biblioteca Mem in via Mameli 164 a Cagliari, “Un libro per l’Unicef” finalizzato a far conoscere autori che valorizzano il territorio della Sardegna attraverso pubblicazioni di libri fotografici, racconti, guide trekking e outdoor sensibilizzando i lettori alla tutela e al rispetto delle bellezze dell’isola.

All’incontro interverranno i seguenti autori: Lino Cianciotto, Aldo Brigaglia, Lello Caravano, Enrico Spanu. Durante l’incontro verrà presentata la casa editrice “Edizioni Enrico Spanu” e tutto il suo catalogo legato alla Sardegna con una produzione sensibile all’ambiente con stampa ecosostenibile e riforestazione. Nel corso dell’iniziativa, Aldo Brigaglia presenterà il suo libro “La Sardegna svelata”, Lino Cianciotto presenta il suo libro “Una guida in gamba”, Enrico Spanu e Lello Caravano presentano i due volumi dei libri “Attaccati alle radici”.

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere le bellezze della nostra terra e per effettuare una raccolta fondi a favore dell’Unicef per progetti sul diritto all’istruzione.