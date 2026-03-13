Una verissima storia di jazz, racconto tra musica e parole di Paolo Fresu e Pier Francesco Loche al teatro Carmen Melis di Cagliari

Per i due artisti, un’occasione speciale per rivivere notti di prove intense, incontri memorabili, risate contagiose e amicizie capaci di attraversare il tempo tra aneddoti e ricordi storici.

Atteso e inatteso allo stesso tempo, proprio come le sorprese più belle. Ancora più preziose quando nascono all’improvviso dall’incontro tra volontà e creatività, elementi capaci di dare forma a un’idea vincente. E anche molto bella. Nasce così “Una verissima storia del jazz”, spettacolo ideato dal direttore artistico di Insulae Lab Paolo Fresu insieme all’attore e musicista Pier Francesco Loche, che sul palco sarà protagonista alla batteria e nel racconto.

Accanto a lui, Gianluca Tozzi alla chitarra e Paolo Assiero Brà al contrabbasso, oltre ad alcuni special guest a sorpresa che arricchiranno ulteriormente uno spettacolo già prezioso per originalità e intensità.

“Una verissima storia del jazz” è un originale soliloquio musicato, un viaggio nella scena del jazz sardo degli anni Ottanta. Un racconto appassionato e coinvolgente che Insulae Lab presenta con orgoglio, un’esperienza affascinante e inedita che debutterà in prima assoluta il 25 marzo alle 21 al Teatro Carmen Melis di Cagliari. Una data simbolica, nel giorno in cui il progetto Insulae Lab celebra il suo quinto anno di attività raccontandosi al proprio pubblico, all’Isola e al Mediterraneo.

“Una verissima storia del jazz” offre un’occasione speciale per rivivere notti di prove intense, incontri memorabili, risate contagiose e amicizie capaci di attraversare il tempo. Un filo rosso lega ogni ricordo: la passione travolgente per la musica, la stessa che continua a risuonare nelle sale prova e che riecheggerà nel suggestivo spazio del Teatro Carmen Melis.

Attraverso la memoria e con l’approccio curioso di un sedicente rigoroso ricercatore, un batterista — osservatore partecipe della comunità dei jazzisti nella Sardegna degli anni Ottanta — ricostruisce quella stagione straordinaria con un racconto che si muove tra parole e musica.

Tra improvvisazioni verbali e strumentali, tra il fluire dei ricordi, le note del jazz e le voci dei protagonisti, emergono storie di vite intrecciate da sogni, passioni, sfide e amicizie. I biglietti sono disponibili al BoxOffice di viale Regina Margherita 43 a Cagliari e online sul circuito oooh.events, costo ingresso: 10 euro.