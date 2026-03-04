Una mostra di fotografia al mercato di via Quirra: il racconto dei quartieri popolari di “Cagliari Ovest” contro la mercificazione dei luoghi

Al mercato civico di Is Mirrionis il progetto “Ceci n’est pas Cagliari Ovest”: 57 fotografie nate da passeggiate urbane con fotografi e adolescenti del quartiere per raccontare la città lontano dall’estetica di Instagram.

di Andrea Tramonte

L’idea è quella di uscire dalla dinamica di “esteticizzazione” delle città, della mercificazione in chiave turistica dei luoghi attraverso le foto sui social (Instagram in primis). Raccontare cose normali, banali, non necessariamente “belle” nel senso canonico del termine. E riportare quelle immagini a casa, nei luoghi in cui sono nate. “Ceci n’est pas Cagliari Ovest” è una mostra di fotografia allestita tra le pareti del mercato civico di via Quirra a Is Mirrionis, spazio popolare, pulsante di vita e parte fondamentale della quotidianità del rione. Qui le immagini compaiono tra i banchi della frutta e della verdura, nelle pareti chiare tra un box e l’altro, inserendosi con discrezione dentro un luogo che non viene trasformato in galleria ma attraversato da uno sguardo diverso sulla città.

La mostra – curata da Enrico Lixia, Giulia Vallese e Tommaso Spiga e prodotta insieme al centro di quartiere Strakrash – è frutto di una serie di “esplorazioni” condotte l’anno scorso nei quartieri di quella che gli organizzatori hanno identificato con l’etichetta toponomastica fittizia di Cagliari Ovest: San Michele, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Sant’Avendrace, Tuvixeddu-Tuvumannu. Quattordici fotografe e fotografi sardi – tra professionisti e amatori – hanno camminato lungo i percorsi individuati dai curatori insieme a ragazze e ragazzi della zona. Hanno guardato e riguardato i luoghi e poi hanno scattato, rigorosamente con uno smartphone. Ne emerge un lavoro collettivo in cui l’individualità degli autori scompare, lasciando invece dialogare immagini frutto di sensibilità diverse che vanno a intrecciarsi attraverso fili invisibili.

“Quando il progetto è nato cinque anni fa nel quartiere Marina – racconta Lixia – le ispirazioni principali erano Luigi Ghirri e Sam Youkilis. Quest’ultimo ha dato molto alla fotografia e ha inventato un nuovo formato per raccontare i luoghi, cercando di guardare le cose in modo creativo e divertente. Poi si è appiattito e ha intrapreso un percorso di ‘vendita’ delle città. Abbiamo cambiato totalmente direzione rispetto a quello anche grazie alla consulenza editoriale di Silvia Loddo (fotografa e attuale direttrice della Pinacoteca Contini a Oristano, ndr). Ora i singoli fotografi scompaiono e non sai se l’opera è di un professionista o un amatore. Parlano i quartieri e l’elemento autoriale passa in secondo piano”. Anche per questo le foto sono scattate coi cellulari: la tecnica diventa – programmaticamente – un aspetto secondario, e quello che vuole emergere è la capacità di individuare particolari, scorci, architetture, dettagli anche minimi di luoghi lontani da immaginari da cartolina. E no, non sono dettagli “instagrammabili”: “Siamo tutti bravi a scattare una bella foto ormai – dice Lixia -, ma a noi interessa lo sguardo verso quello che George Perec definiva l’infraordinario. Dal 2014 in poi su Instagram hanno iniziato a spuntare foto belle in modo piatto, da cartolina, pittoresche. Abbiamo bisogno dell’opposto, di rappresentare luoghi meno raccontati attraverso immagini che non trasformano la città in un feticcio”.

Fotografe e fotografi coinvolti: due under 20 come Denise Murru e Edoardo Niola – anche coinvolti nella produzione della mostra – e poi Alessio Cabras, Francesca Corriga, Ivan Deidda, Stefano Ferrando, Silvia Loni, Marco Loi, Martina Loi, Simone Mizzotti, Danilo Murru, Fiammetta Pani, Claudia Testa, Strakrash, Chiara Alexandra Young. Il progetto – patrocinato dal Comune di Cagliari, finanziato dalla piattaforma AR/S – Arte Condivisa della Fondazione di Sardegna e prodotto insieme alla Cooperativa Passaparola – è anche un catalogo cartaceo che si può trovare da Studiolo in via Eleonora d’Arborea. Dopo un analogo progetto a Pirri insieme a Domus de Luna, la prossima tappa sarà lo sguardo fotografico sulla città che si affaccia sul mare – Sant’Elia, Su siccu, Giorgino, Santa Gilla e così via – fino a chiudere il percorso con i quartieri ancora non indagati, ovvero quelli che verranno radunati all’interno dell’etichetta “Cagliari Est”.