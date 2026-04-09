Una mappa illustrata di Cagliari: il progetto stampato per raccontare la città attraverso l’arte

Concorso promosso dall’Accademia d’arte di Cagliari: il depliant – a cura di Elisa Laura Scanu – sarà stampato in 10mila copie.

Una mappa illustrata per raccontare Cagliari attraverso lo sguardo dell’arte. È questo l’obiettivo di “Cagliari City Map 2026”, il concorso promosso dall’Accademia d’Arte di Cagliari e dal Centro Commerciale La Plaia, pensato per valorizzare il centro città con un linguaggio creativo e accessibile anche ai visitatori.

A vincere questa edizione è Elisa Laura Scanu, studentessa del secondo anno del triennio di Illustrazione, che ha firmato l’opera destinata a diventare uno strumento turistico e culturale. La sua mappa sarà stampata in 10mila copie e distribuita gratuitamente ai clienti del centro commerciale e ai turisti che visiteranno il capoluogo.

La premiazione è in programma venerdì 10 aprile alle 18 negli spazi del Centro Commerciale La Plaia. Alla vincitrice andrà un voucher per un corso all’Accademia, mentre tutti gli altri partecipanti – studenti e studentesse dell’istituto – riceveranno un riconoscimento.

Per Scanu si tratta di un periodo particolarmente intenso. L’illustratrice ha infatti realizzato anche la copertina del libro “Il peso dello specchio” di Maria Bonaria Capone, in uscita il 10 aprile per Camena Edizioni e in presentazione l’11 aprile al Teatro Massimo di Cagliari. Un lavoro costruito su un’immagine essenziale ma evocativa, capace di restituire il mondo interiore della protagonista.

Nata a Cagliari, Scanu ha vissuto per alcuni anni a Londra lavorando nel settore della moda, prima di rientrare in Sardegna dove ha collaborato con una compagnia teatrale occupandosi di organizzazione, aiuto regia e scenografie. Oggi prosegue il suo percorso all’Accademia, affiancando la formazione a progetti artistici sempre più visibili sul territorio.