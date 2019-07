Undicesima edizione per l’Here I Stay Festival, che ritorna anche quest’anno ad appassionare i fan della musica indie, rock ed elettronica. La manifestazione, tra le più apprezzate in Sardegna, ospiterà alcune delle band e dei dj più riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, e si dividerà in tre appuntamenti: anteprima il 20 luglio al Museo Nivola di Orani; si prosegue il 14 agosto con il tradizionale appuntamento alle antiche terme romane di Fordongianus; e si chiude in bellezza il 20, 21 e 22 settembre con la classica tre giorni di festival, una full immersion che andrà in scena a Nurri.

“È sempre una bella sfida ogni anno creare questo evento”, spiega Mattia Mulas di Here I Stay. “Cerchiamo di creare ogni volta un ambiente il più possibile familiare, con un gruppo di persone che si ritrova e condivide interessi comuni. Non è facile andare avanti dopo dieci anni senza rinnovarsi, dunque abbiamo potenziato la formula, trovato nuovi stimoli, scoperto altre realtà e nuovi luoghi”. Dunque non più un solo evento da concentrare nell’arco di tre giornate, ma un festival diffuso e spalmato in più periodi dove musicisti, pubblico e organizzatori possano vivere assieme la stessa festa in relax e divertimento.

Si alterneranno sui palchi band sarde, nazionali e internazionali. Ci saranno dj set pomeridiani e notturni, installazioni e mostre di prodotti musicali e artigianali, dibatti e incontri a tema musicale. Una serie di eventi dove dove si respirerà aria di comunità, all’insegna della musica indipendente, della sostenibilità, dell’ambiente e dell’enogastronomia. “Il proposito dell’Here I Stay è sempre stato quello di mettere in contatto la realtà musicale sarda con quella internazionale e nazionale, in modo da consentire alle band di confrontarsi tra loro. L’impronta non è mai cambiata e anzi quest’anno abbiamo osato un po’ di più portando o riportando in Sardegna band dal buon richiamo”.

I Massimo Volume, una delle più importanti band italiane, ritorneranno in Sardegna dopo diversi anni per presentare il loro ultimo album “Il Nuotatore”. Saranno tra i protagonisti delle tre giornate di Nurri, più precisamente a Istellas, un luogo incantevole e immerso nel verde dove il pubblico potrà seguire i concerti e i dj set a bordo piscina, e salpare su un battello di venti metri, in stile Mississipi, che consentirà di attraversare il lago Flumendosa e da lì scoprire le sorprese del festival. Il 20, 21 e 22 settembre si alterneranno le esibizioni dei Zombie Zombie, Housewives, Pow!, Alex Hidell e tanti altri.

Le terme romane di Fordongianus saranno invece il teatro ideale per ospitare, il 14 agosto, il dj set della stella dell’elettronica Gold Panda (nella foto di apertura), i live degli A Place To Bury Strangers, Giuda, Ahed/Astern e dei Su Contrattu Seneghesu, quartetto di canto a tenore: un buon modo per far dialogare la tradizione sarda con la musica contemporanea. L’anteprima invece avverrà a Orani il 20 luglio in una lunga giornata culturale dove ci sarà modo di gustare prodotti enogastronomici e visitare le mostre di Costantino Nivola e dell’artista newyorkese Lawrence Weiner. La musica sarà regalata da progetti come Vanvera, Trees Of Mint, Tonto, So Beast e Fratellanza Rock’n’Roll e l’ingresso sarà libero.



È possibile acquistare i ticket attraverso il sito internet di DIYTicket, l’innovativo servizio di biglietteria per eventi e spettacoli, e dell’Here I Stay. Il costo è di 35 euro (+ diritti di prevendita) per la data singola di Fordongianus e di 35 euro (più diritti di prevendita) per la tre giorni di Nurri.

Simone Spada