Tutto pronto per la nuova edizione di Vinyl Sardinia all’ex Manifattura

Collezionisti di vinile e appassionati di musica non mancheranno sicuramente domani per la quindicesima edizione di Vinyl Sardinia – Record Fair che si terrà dalle 9,30 nella Sala Gonario di di Sa Manifattura, Opificio Innova, in viale ale Regina Margherita 33 a Cagliari.

Un appuntamento da non perdere per l’unica mostra mercato del disco usato – vintage e da collezione in Sardegna. Per questa edizione sono stati allestiti 10 stand con in mostra oltre 10mila vinili tra 33, 45 giri, ma anche tantissime edizioni limitate, picture disc e dischi colorati.

“All’interno della mostra mercato – scrivono nella pagina Facebook dell’evento gli organizzatori – si potranno acquistare, vendere scambiare, LP, 45 giri, limited edition, poster, memorabilia…un assortimento di tante rarità del mondo del collezionismo vinilico”.

Presente tra gli stand una etichetta indipendente italiana specializzata nel genere Rock – Garage “For Monster Records” (Roma). L’evento è organizzato con la partecipazione di: For Monster Records – etichetta indipendente – Roma; Desvelos Records – etichetta indipendente – Cagliari; AR Copy Services – Via Trentino 4 B – Cagliari; Freak Out – Do you Listen (trasmissione cultura musicale) – Radio X – Cagliari. La mostra aprirà i battenti alle 9,30 e si concluderà alle 19,30. L’ingresso è gratuito.