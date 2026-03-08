Treccani celebra l’8 marzo, Grazia Deledda tra le grandi donne d’Italia

Prima e unica donna italiana a ricevere il Nobel per la letteratura nel 1926, la nuorese Grazia Deledda non è solo la scrittrice sarda più amata e conosciuta al mondo: secondo Treccani è tra le donne che hanno contribuito a costruire il Paese insieme a scienziate, attrici, politiche, avvocate, giornaliste, sportive e intellettuali dal Nord a Sud dell’Italia.

Proprio oggi, 8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani pubblica il “Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia“, opera in tre volumi che racconta la vita delle protagoniste della nostra storia politica, culturale e sociale.

Il dizionario è dedicato a un altro premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, celebre per le sue scoperte nelle neuroscienze che ha guidato l’Istituto dal 1993 al 1998 ed è stata nominata senatrice a vita nel 2001, distinguendosi durante tutta la sua lunghissima esistenza (è morta nel 2012 a 103 anni) per le sue posizioni forti nella promozione dello studio e per la parità di genere soprattutto nella ricerca scientifica.

Tra gli altri nomi ricordati nelle 2500 pagine della nuova Treccani ci sono la pedagogista Maria Montessori, Nilde Iotti, prima donna dell’Italia repubblicana eletta Presidente della Camera dei deputati, Tina Anselmi, prima donna italiana a ricoprire il ruolo di ministra, le avvocate e giuriste Lidia Poët, Bianca Guidetti Serra e Pasqualina (Lina) Furlan. Non mancano protagoniste dell’arte, della musica e dello spettacolo come Maria Callas, Renata Tebaldi, Silvana Mangano, Carla Fracci, Virna Lisi, Franca Valeri e Giuni Russo, e poi l’architetta Gae Aulenti, l’ingegnera Emma Strada, l’astrofisica Margherita Hack.

“Questo Dizionario – sottolinea Emma Giammattei, direttrice scientifica dell’opera – nasce da un’esigenza insieme conoscitiva e morale, già emersa nella fase conclusiva del Dizionario biografico degli Italiani, quando divenne evidente, nei seminari dedicati alle questioni portanti, lo scarto strutturale che aveva segnato il rapporto tra maschile e femminile nel progetto originario. Non si tratta di colmare retroattivamente un’assenza né di integrare un canone già dato, ma di restituire visibilità a ciò che era rimasto a lungo fuori campo, facendo entrare pienamente il femminile nella dinamica storica”.

Il riconoscimento dal prestigioso istituto culturale arriva per la scrittrice nuorese nell’anno in cui si ricordano i cento anni dal premio Nobel, celebrato in tutta la Sardegna e non solo con convegni, studi, riedizioni delle sue opere, nuove pubblicazioni. Ancora un secolo dopo romanzi come “Elias Portolu”, “Canne al vento”, “Cenere”, “L’edera”, “Marianna Sirca” ci parlano mostrando l’animo umano nelle sue infinite sfaccettature tra passioni, colpe e redenzioni che attraversano il tempo.