“Trame di rame” trasforma il museo Maratè a Isili in un percorso sensoriale, tra artigianato e contemporaneo

Il progetto si propone come un’esperienza partecipata, capace di valorizzare i saperi legati alla lavorazione del tessile e del rame, riletti come patrimonio vivo e in evoluzione.

Un museo che si ascolta, si tocca e si vive. È l’idea alla base di “Trame di Rame. Maratè vivente”, il progetto che sarà presentato il 23 aprile alle 18 al Centro Sociale di Isili e che punta a trasformare il Museo Maratè in un percorso sensoriale tra memoria e contemporaneità.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Genna e curata da Qibu per la direzione artistica e il coordinamento generale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, il contributo del Comune di Isili e la collaborazione della Cooperativa Sa Frontissa, della Music Academy e di Is Amigus de sa Poesia di Isili, con la partecipazione del Teatro de Los Sentidos.

La presentazione sarà anche un momento di incontro con gli artigiani del territorio, tra cui le tessitrici Dolores Ghiani e Daniela Ghiani e i ramai Luigi, Paolo e Andrea Pitzalis, protagonisti di un racconto che intreccia tradizione e nuove forme espressive.

Il progetto si propone come un’esperienza partecipata, capace di valorizzare i saperi legati alla lavorazione del tessile e del rame, riletti come patrimonio vivo e in evoluzione. Il pubblico sarà guidato in un percorso di circa un’ora, articolato in tappe narrative che coinvolgono i sensi: dal ritmo del telaio al suono del martello, fino al contatto diretto con i materiali.

Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità: il percorso è pensato anche per persone ipovedenti e ipoudenti, con testi chiari, mappe inclusive, contenuti audio attivabili tramite QR code ed esperienze calibrate per ridurre le barriere comunicative e percettive.

“Trame di Rame” si svilupperà nell’arco di dodici mesi, tra ricerca sulle memorie locali, laboratori di teatro sensoriale e narrazione, allestimenti e visite aperte al pubblico. Tra gli obiettivi anche la formazione di una comunità locale di ciceroni-performer, composta da giovani e abitanti, per garantire continuità al progetto. Al termine, il museo potrà contare su un format replicabile, un kit operativo e contenuti digitali – tra cui micro-podcast legati agli oggetti e agli spazi – per rafforzare la partecipazione culturale e il senso di appartenenza.