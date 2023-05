‘Time in jazz’, nel boutique hotel di Faber canta Malika Ayane: prevendita al via

Mercoledì 10 maggio sul portale Vivaticket parte la prevendita dei biglietti per il concerto a L’Agnata, la tenuta di Fabrizio De André in Gallura. L’appuntamento in quella che fu la dimora di Faber è uno dei più attesi di ogni edizione del festival Time in Jazz, in programma come ogni anno dall’8 al 16 agosto a Berchidda e negli quindici centri del nord Sardegna coinvolti quest’anno.

A L’Agnata, oggi rinomato boutique hotel immerso nella natura di Tempio Pausania, la protagonista sarà Malika Ayane, che il 9 agosto aggiungerà la sua firma a quella degli artisti che l’hanno preceduta negli anni passati in questo omaggio, sempre speciale e affollatissimo di pubblico, all’indimenticabile cantautore genovese. Prima di lei, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Gian Maria Testa, Ornella Vanoni, Morgan, Teresa De Sio, Cristiano De André e Tosca, tra gli altri.

Il concerto di Malika Ayane, con inizio alle 18, è presentato da Time in Jazz con il sostegno di Bibanca. Biglietti a 25 euro in prevendita su Vivaticket, dove è possibile acquistare anche gli abbonamenti per l’ingresso alle cinque serate del festival in programma a Berchidda dall’11 al 15 agosto: 110 euro il prezzo intero, ridotto a 100 (per gli spettatori sopra i 65 anni e sotto i 26). I biglietti per le singole serate verranno posti in prevendita prossimamente, mentre l’ingresso sarà gratuito, come sempre, per tutti i concerti “in decentramento”, a eccezione, appunto, di quello di Malika Ayane a L’Agnata.

Dopo aver studiato violoncello al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, la città dove è nata nel 1984, e aver fatto parte dell’ensemble del Coro di Voci Bianche del Teatro Alla Scala, Malika Ayane si è dedicata allo studio di jazz, blues e gospel e alla produzione e selezione musicale per la realizzazione di colonne sonore in occasione di eventi e sfilate di moda. Ha iniziato poi anche a cantare jingle pubblicitari, ed è uno di questi a catturare l’attenzione di Caterina Caselli che, nel 2007, l’ha messa sotto contratto con la sua Sugar. L’artista ha pubblicato sei album: il più recente, ‘Malifesto’, uscito a marzo 2021.

Per informazioni sul Time in Jazz, la segreteria al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Aggiornamenti e altre notizie sul festival sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e sul sito www.timeinjazz.it.

