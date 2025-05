The Stevie Wonder celebration: il Teatro Massimo si accende con le hit della Motown

Mancano pochi giorni a The Stevie Wonder Celebration, prima tappa del progetto “Viva Live – Riprendiamoci insieme la magia dei concerti dal vivo”, il ricchissimo cartellone mirato a celebrare il fascino e la potenza di alcune delle band più iconiche e rivoluzionare della cultura musicale di tutti i tempi. A salire sul palco del Teatro Massimo di Cagliari, martedì 3 e mercoledì 4 giugno (ore 21), con lo spirito di voler ripercorrere autenticamente i grandi successi di Stevie Wonder, anima leggendaria della casa discografica americana Motown, sarà una band di nove elementi capitanata dal cantante e tastierista londinese Gavin Holligan, artista che si è esibito per lunghi anni con la band di Wonder nelle tournée di tutta Europa. “Incontrare, lavorare e cantare con Stevie ha cambiato la mia vita – ha commentato Gavin -. La sua energia, il suo talento e la sua passione mi hanno totalmente conquistato”.

Stevie Wonder è senza dubbio uno dei musicisti, cantautori e performer più influenti e amati al mondo e la sua musica ancora oggi continua a ispirare intere generazioni. The Stevie Wonder Celebration è un omaggio immersivo e travolgente alla genialità del maestro, uno show che porta sul palco quattro decenni di successi, ripercorrendo l’incredibile carriera di un artista pluripremiato. Grazie a performance autentiche e straordinarie e a una formazione d’eccezione di nove elementi che in questi anni ha calcato i palcoscenici dei teatri più prestigiosi al mondo – dalla Sydney Opera House, alla Royal Albert Hall – il pubblico del Massimo potrà rivivere dal vivo capolavori come “Sir Duke”, “Higher Ground”, “Master Blaster”, “Signed, Sealed, Delivered”, “Living in the City” accompagnati da spettacolari visual on-screen che evocano l’epoca e il messaggio della sua musica.

Acclamato in tutto il mondo per la sua originalità, per le voci impeccabili, per il ritmo delle sezioni fiati e le percussioni coinvolgenti, The Stevie Wonder Celebration arriva in Sardegna per la prima volta grazie all’organizzazione di Sardegna Concerti, Jazz in Sardegna e Jazzino. Uno spettacolo capace di ricreare con precisione il suono originale del cantore della black music, il musicista che con ben 25 Grammy Awards è considerato tra le figure musicali più innovative e influenti del ventesimo secolo. E per la grande Festa della Musica, che si celebra come ogni anno in tutta Italia, VivaLive dà appuntamento il 20 e 21 Giugno nella rinnovata terrazza dell’InOut di viale Marconi a Cagliari. Un’inaugurazione in grande stile che vedrà sul palco un doppio spettacolo dei Clearwater Creedence Revival, tra le migliore tribute band internazionale del leggendario gruppo rock Creedence Clearwater Revival.