The Photo Solstice, il viaggio della fotografia contemporanea approda all’isola di Culuccia in Gallura

The Photo Solstice torna nel 2025 con la sua settima edizione e sceglie l’Isola di Culuccia come nuovo scenario per il suo viaggio nella fotografia contemporanea. Nato nel 2018 sull’Isola dell’Asinara, il progetto ha attraversato negli anni la Sardegna, trasformandosi ogni volta in un laboratorio collettivo di sguardi, incontri, talk e mostre, dove la fotografia diventa strumento di osservazione e racconto del territorio.

The Photo Solstice VII, promosso dalla piattaforma AR/S – Arte Condivisa della Fondazione di Sardegna e curato da Marco Delogu, si svolgerà dal 18 al 22 giugno 2025 e sarà costruito attorno a un workshop rivolto a dieci fotografe e fotografi selezionati tramite open call internazionale e condotto dall’artista e docente statunitense Matthew Connors.

Il workshop, intitolato The Ordering of Intensities / L’ordinamento delle intensità, sarà dedicato alla costruzione di progetti fotografici consapevoli, lavorando sull’affinamento del linguaggio visivo, sull’elaborazione narrativa e sul montaggio di sequenze. Ogni partecipante sarà invitato a sviluppare la propria ricerca a partire dal territorio dell’isola, in un contesto che alternerà momenti di produzione, revisioni collettive, esercizi di editing e dialoghi critici.

Particolare attenzione sarà riservata alla forma del photobook come spazio espressivo, attraverso tecniche narrative mutuate dal cinema e dalla letteratura.

L’Isola di Culuccia, sede del workshop, è un lembo di terra sospeso tra mare, macchia mediterranea e silenzi arcaici, situato nel nord della Sardegna tra Santa Teresa e Palau. Trasformata dall’imprenditore torinese Marco Boglione in un progetto di rigenerazione ambientale e agricola, l’isola ospita oggi uno dei paesaggi più suggestivi e incontaminati del Mediterraneo tra stazzi del Settecento, vegetazione spontanea, animali allo stato brado e una linea costiera intatta. È in questo contesto che i partecipanti saranno invitati a relazionare la propria visione al paesaggio, lavorando sul concetto di intensità visiva, sulla forma libro e sulla narrazione fotografica, secondo il metodo proposto da Connors.

L’open call è aperta fino al 1° giugno 2025 e si rivolge a fotografe e fotografi di ogni età e provenienza. Per candidarsi sarà necessario inviare un portfolio di 10–20 immagini, un testo di presentazione in inglese e un curriculum vitae sintetico. La partecipazione è gratuita: https://forms.gle/kBQ2SucgczTtGEtZ9. Il workshop sarà accompagnato da un programma pubblico di incontri e dialoghi che affiancherà il percorso dei partecipanti.