Teatro e sapori, a Cagliari in scena “Le lenticchie nere di Calasetta” con Gianluca Medas

Giovedì 16 aprile il secondo appuntamento della rassegna Voci della Terra: narrazione, musica e degustazione per valorizzare i prodotti della tradizione.

Un racconto che unisce teatro, musica e cucina per riportare al centro la memoria dei prodotti della tradizione. Giovedì 16 aprile alle 20.30, al Teatro Adriano di Cagliari, la compagnia Figli d’Arte Medas guidata da Gianluca Medas torna in scena con “Le lenticchie nere di Calasetta”, secondo appuntamento della rassegna Voci della Terra.

Lo spettacolo è pensato come un viaggio tra parole, suoni e sapori, per riscoprire alcune delle eccellenze agroalimentari dell’isola non solo come prodotti gastronomici, ma come espressioni di storia, identità e relazioni tra territorio e comunità. L’iniziativa è promossa dall’associazione Figli d’Arte Medas insieme ad Art’In, con il supporto di Laore Sardegna, che ha contribuito a rafforzare il legame con le realtà locali.

Al centro della serata la “lentiggia naigra de Cadesedda”, la lenticchia nera di Calasetta, protagonista di un racconto che attraversa il tempo e restituisce il senso di un rapporto antico con la terra. Una storia che richiama la figura del contadino, custode silenzioso dei cicli naturali, in contrasto con l’agricoltura contemporanea sempre più orientata al mercato.

Questo piccolo legume nero, ritenuto a lungo scomparso, è sopravvissuto nei secoli nell’isola di Sant’Antioco. Introdotto nel Settecento dai coloni tabarchini, ha continuato a essere coltivato tra i filari delle vigne, diventando al tempo stesso concime naturale e alimento essenziale.

La lenticchia nera sarà anche protagonista della degustazione finale, con un piatto preparato da Silvana Pusceddu, della comunità di tutela del prodotto, che negli anni ha contribuito a salvarlo dall’oblio fino al riconoscimento ministeriale.

Ad accompagnare il racconto sarà la musica del maestro Nicola Agus, mentre la parte gastronomica è curata dalla Gastronomia Il gusto dei Cannas di Cagliari. La serata si chiude così con un’esperienza che intreccia narrazione e sapori, trasformando il teatro in uno spazio di incontro tra cultura, territorio e memoria.