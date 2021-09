Il sito Unesco di Su Nuraxi continua a essere la meta preferita in Sardegna per il turismo archeologico-culturale. La conferma arriva dai numeri dell’estate 2021 che, nonostante gli strascichi ancora evidenti della pandemia Covid, certificano come l’area archeologica di Barumini sia la più ricercata dai turisti nazionali e internazionali che scelgono l’Isola. Nel trimestre giugno-luglio-agosto, infatti, Su Nuraxi ha registrato quasi 26.500 mila presenze, segnando più 11mila ingressi rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Sui grandi numeri, i siti del territorio, raggiungono il 65 per cento di presenze rispetto al 2019, anno pre pandemia e dunque periodo di normalità.

“Si tratta di numeri incoraggianti e che ci fanno ben sperare che la ripresa sia finalmente arrivata e ci auguriamo possa consolidarsi nel proseguo della stagione e nel prossimo futuro – sottolinea il presidente della Fondazione Barumini sistema cultura, Emanuele Lilliu -, un traguardo importante dopo le grandi difficoltà passate che non hanno, comunque, interrotto il grande lavoro della Fondazione per rendere l’offerta ancora più integrata e per attivare nuovi eventi e percorsi in grado di sostenere la ripresa del turismo in Sardegna e nei nostri siti”. E proprio dall’offerta generata dalla Fondazione arrivano altre importanti indicazioni, grazie al successo della mostra: ‘Humanum. Sardegna e Campania, da Su Nuraxi a Pompei’, nata grazie alla collaborazione tra la Fondazione, il Museo Archeologico di Napoli, la Soprintendenza Archeologica per la Città Metropolitana di Cagliari e ancora visitabile al centro Giovanni Lilliu. Dall’inaugurazione dello scorso 3 luglio a oggi, infatti, le visite hanno toccato quota 4.600 (che contando anche giugno portano in totale a 5.400 ingressi al centro G.Lilliu). “Anche per questo appuntamento parliamo di numeri importanti – aggiunge Lilliu – in soli due mesi raggiungere questo traguardo è fondamentale per rilanciare l’offerta culturale nell’Isola. Il lavoro della Fondazione, proseguirà su questo solco per continuare a diversificare la propria offerta, come certificato dall’altra novità dell’estate 2021 con le visite notturne a Su Nuraxi”. Tra gli altri numeri di rilievo anche la continua crescita di visitatori a Casa Zapata, altra importante attrazione di Barumini. Nel periodo giugno-agosto sono stati quasi 10.900 gli ingressi registrati con 2.500 turisti in più rispetto allo stesso periodo del 2020.