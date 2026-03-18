“Su maistu”, il film sul suonatore di launeddas Luigi Lai in concorso al Bari Film Festival

Il film è firmato dal regista cagliaritano Gianfranco Cabiddu e vede la partecipazione di Paolo Fresu, Elena Ledda, Mauro Palmas, Enzo Avitabile.

Il documentario “Su maistu”, diretto dal regista cagliaritano, parteciperà al Bari International Film&TV Festival nella sezione “Per il Cinema italiano”. La proiezione è in programma martedì 24 marzo alle 19 al Multicinema Galleria di Bari. A dare la notizia, gli uffici della Fondazione Sardegna Film Commission.

“Su maistu”, interpretato da Luigi Lai e con la partecipazione di Elena Ledda, Mauro Palmas, Paolo Fresu, Enzo Avitabile, Cristina Pato, Uri Caine e Art Ensemble of Chicago, è un documentario biografico dedicato a Luigi Lai, novantatreenne e massimo interprete vivente delle launeddas, antico strumento della tradizione sarda riconosciuto dall’Unesco. Il film ripercorre le tappe fondamentali della sua vita: dall’infanzia in Sardegna all’esperienza migratoria in Svizzera, fino al ritorno nell’isola e al ruolo cruciale svolto nella salvaguardia e diffusione internazionale dell’arte delle launeddas.

Attraverso un racconto che intreccia memoria e musica, il documentario accompagna lo spettatore in un viaggio che attraversa festival e teatri internazionali, dalla Sardegna all’Irlanda, alla Scozia, fino a New York, mettendo in luce il dialogo tra tradizione e linguaggi contemporanei, tra jazz e musica classica.

Le collaborazioni con artisti di rilievo internazionale testimoniano la portata universale dell’eredità di Lai, custode di una tradizione millenaria e primo artista espressione di cultura orale a ricevere la laurea Honoris Causa dall’Università di Bologna. Il film restituisce inoltre l’affetto e la riconoscenza di una comunità artistica globale che comprende, tra gli altri, Omar Sosa, Gavino Murgia, Ned Rosenberg, Robert Dick e la Silk Road Music Ensemble fondata da Yo-Yo Ma.

Il film è una produzione Clipper Media in associazione con l’associazione culturale Backstage, realizzata con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari – Fondo Filming Cagliari. Il progetto ha inoltre ricevuto il contributo del Ministero della Cultura nel Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.