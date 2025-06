Sotto questo cielo, teatro e memoria: da Gaza a Pirri, Cada Die e tra arte e impegno civile

di Umberto Zedda

‘Immaginando un’altra terra’ è il sottotitolo che quest’anno Cada Die Teatro ha dato alla rassegna Sotto questo cielo, appuntamento estivo che anima Pirri ormai da 6 anni, dal 2020.

Una frase molto evocativa che rimanda ai tragici eventi che stanno colpendo Gaza oggi: “Stiamo vivendo dei tempi duri – racconta Pierpaolo Piludu, attore e regista di Cada Die -. Pensiamo ci sia bisogno di parlare di vita e il teatro svolge una funzione sempre più importante. Per promuoverla abbiamo scelto un’immagine forte: quella di due clown della Gaza Circus School. Abbiamo avuto dei dubbi sull’utilizzo di questa immagine, perciò abbiamo parlato con l’Asce e ci hanno fatto contattare la scuola che al contrario di quanto ci aspettassimo ci ha spinto a promuovere queste immagini”.

Si parte venerdì 13 giugno alle 21 e 15, con ‘Benvenuto in…’, produzione di Cada Die tratto dal romanzo ‘Benvenuto in psichiatria’ di Giovanni Casula per l’adattamento teatrale di Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu che è anche regista. Si tratta di storie vissute dallo scrittore nella sua esperienza come educatore all’interno del servizio di psichiatria (Sfdc) del Santissima Trinità di Cagliari.



La settimana successiva, giovedì 19, arriva ‘Just Walking’, una performance di Michele Losi che prevede una camminata con un massimo di 50 partecipanti che ripercorre passo dopo passo l’avanzare dell’uomo dall’homo sapiens. Venerdì 27 è il turno dello spettacolo ‘Ricordati di vivere, l’ultima udienza’, prodotto da Rossolevante, compagnia oglistrina, e ispirato ad alcuni libri di Sabatino De Sanctis.



Giovedì 3 luglio ci sarà la presentazione del libro ‘Ponitì a una party’ di Michele Atzori, mentre il 4 sarà la volta di ‘Salam/Shalom. Due padri’. Una produzione Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Festival Vicino/Lontano.



Giovedì 10 sul palco della Vetreria vedremo ‘Tra corde e stelle’, un concerto narrativo prodotto da Mp4 e Cada Die Teatro: un viaggio nel tempo, non solo musicale ma anche ricco di racconti.

La rassegna si chiuderà venerdì 11 luglio con la presentazione del libro ‘Libere, il nostro no ai matrimoni forzati’ di Martina Castigliani.