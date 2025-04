Solidarietà e musica, il festival a Campidarte per sostenere uno spazio bolognese danneggiato dall’alluvione: nasce SottoSuolo

Nasce in Sardegna un nuovo festival dedicato all’arte che resiste e rinasce: il 10 maggio Campidarte a Ussana ospiterà la prima edizione di SottoSuolo Fest, un evento nato per sostenere realtà culturali colpite da difficoltà. Al centro di questa edizione c’è il Salotto dell’Artista, spazio indipendente fondato a Bologna da Alessio Sansone e gravemente danneggiato dall’alluvione in Emilia-Romagna del 2024. Nonostante tutto, il collettivo ha ripreso le attività, diventando un faro per la scena musicale indipendente nazionale.

Il festival si propone come uno spazio di ritorno al “sottosuolo” dell’ispirazione artistica, un luogo simbolico e reale dove artisti e pubblico possano liberarsi delle sovrastrutture e tornare alla sorgente creativa. Non più solo un punto di partenza, ma una direzione consapevole: rimescolare identità, collaborare, sperimentare.

L’evento si aprirà con un laboratorio di improvvisazione musicale curato da Space Germs, per poi proseguire con una maratona musicale dalle 18 fino all’alba. Undici progetti si alterneranno sul palco: tra loro Lndfk, Verano, De Stradis, Seaniii, Dodo Quartet, Federica Zuddas, MoonFoongo, Robbie Follesa. Si chiude con la jam session aperta al pubblico e i dj set di Stefanonthebronx e Hngvr. In parallelo, un collettivo di disegnatori accompagnerà la musica con opere dal vivo, ispirate a ciò che accade sul palco. Alcuni artisti visivi lavoreranno in coppia, mescolando tecniche e stili, con una tela digitale proiettata in tempo reale durante la jam.

Tutto il ricavato dell’iniziativa, gestita in collaborazione con l’associazione culturale Brebus (già organizzatrice del festival Contemporary a Donori), sarà devoluto al Salotto dell’Artista. Per agevolare la partecipazione, è previsto un servizio navetta da Cagliari.