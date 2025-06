Simonetta Columbu racconta Renzo Romero: il docufilm in anteprima a Burgos

Un documentario che ricorda la figura cruciale di Renzo Romero nel fervido panorama dell’arte grafica italiana del secolo scorso tra gli anni 60 e 70. Nato a Foresta Burgos, in Sardegna, si trasferì a Roma dove sviluppò una rivoluzionaria ricerca sul tema della riproducibilità tecnica delle opere d’arte dando vita a una stamperia destinata a divenire il crocevia dei più importanti artisti italiani. Promosso dall’assessorato del Lavoro della Regione e realizzato dalla regista Simonetta Columbu, il documentario ricostruisce l’avventura artistica, professionale e umana di Renzo Romero.

In una casa immersa nel verde alla periferia di Orvieto vive Randa, la figlia di Romero. Dai suoi ricordi emerge il profilo di un uomo schivo e geniale, spesso attorniato da poeti e artisti, amante dell’arte e della natura, capace perfino di attrarre a sé uccelli e animali selvatici. Il racconto prosegue attraverso la precisa ricostruzione dei processi operativi che Romero condivideva con gli autori delle opere da riprodurre. Questi processi vengono illustrati in modo puntuale dagli storici dell’arte dell’Istituto Centrale per la Grafica del Ministero Italiano attualmente responsabili delle matrici originali e delle preziose prove di stampa ivi custodite.

Il documentario si conclude con un ritorno in Sardegna, a Burgos, dove tutto ebbe inizio. Leonardo Tilocca, sindaco dell’antico borgo medioevale mostra l’atto di nascita di Renzo Romero poi conduce la troupe sulle soglie di Foresta Burgos. Immersa nella natura c’è ancora la casa in cui nacque Renzo Romero. Cala il sole e si alza vento. E’ lì che nel 1921 ebbe inizio la sua storia. L’anteprima nazionale del film si terrà a Foresta Burgos il 14 giugno 2025 alle ore 15.00 presso la Sala Convegni “Le Conce”. Introduce e coordina Fabio Canessa. In sala Simonetta Columbu e Randa Romero.