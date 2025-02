Sanremo, è il giorno di Geppi Cucciari e Mahmood: “Che tensione, ragazzi…”

La Sardegna è al centro della scena nella quarta serata del Festival di Sanremo, grazie alla presenza di due illustri rappresentanti dell’isola: Geppi Cucciari e Mahmood. L’attrice e conduttrice di Macomer, insieme al cantante di origini sarde, affiancherà Carlo Conti nella conduzione della serata dedicata alle cover, portando un tocco di originalità e ironia sul palco dell’Ariston.

Geppi Cucciari, in sala stampa, non ha nascosto la sua emozione: “Che tensione ragazzi…,” ha sorriso l’attrice, descrivendo i suoi sentimenti prima di salire sul palco. “Ho dentro di me un mix di gioia, preoccupazione, ansia e il desiderio di non deludere nessuno, me compresa. La serenità non è esattamente la prima sensazione che sfodero”. La Cucciari, che ha un rapporto consolidato con la Rai, si appresta a vivere questa nuova sfida con lo stesso spirito che l’ha sempre contraddistinta: “Accettando l’invito di un direttore artistico, entri nel suo mondo, ma porti comunque un po’ del tuo. È una sfida diversa da quella a cui sono abituata con Splendida Cornice, ma sono pronta”.

A proposito di confronti, Geppi ha voluto sottolineare la sua ammirazione per Roberto Benigni, che aprirà la serata: “Non mi paragono a lui, Roberto è unico. Qualsiasi cosa faccia sarà un regalo”. Sempre con il suo consueto stile ironico, la Cucciari ha commentato una battuta di Elodie che aveva dichiarato di non votare per Giorgia Meloni: “Manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie, glielo mando io”.

Anche Mahmood, due volte vincitore del Festival, ha condiviso la sua emozione nel tornare all’Ariston. In sala stampa ha ricordato il suo primo Sanremo, nel 2016, quando si iscrisse al festival dal computer di casa della madre: “Ricordo che dovemmo compilare i moduli e inviare la demo… Non avevo nemmeno un’etichetta”. Il cantante si è detto entusiasta di affiancare Geppi nella serata delle cover: “Sono felice di essere qui con Geppi, la amo tanto. Carlo mi ha detto di essere me stesso, ma dalla spontaneità a volte nascono cagate…,” ha scherzato Mahmood. Infine, Mahmood ha fatto i suoi complimenti a Settembre, vincitore delle Nuove Proposte, sottolineando con il suo solito sarcasmo: “Il premio dei Giovani è più bello di quello dei Big, perché è d’argento. Il mio se l’è preso mamma”.