Sanluri Legge festeggia dieci anni, tre giorni tra libri e protagonisti della cultura: ecco tutti gli ospiti

Al Castello incontri con autori, giornalisti e artisti, da Ezio Mauro a Barbara Serra



Tre giorni di incontri, letture e dialoghi per celebrare i primi dieci anni del Festival Sanluri Legge, in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio nel giardino del Castello di Sanluri. La manifestazione, promossa dalla Città di Sanluri con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, torna con un programma fitto di appuntamenti tra letteratura, attualità e spettacolo.

Tra gli ospiti figurano nomi di primo piano come Ezio Mauro, Barbara Serra, Maria Francesca Chiappe, Annalisa Cuzzocrea, Paola Soriga, Marcello Kalowski, Livio Gambarini e Luca Sommi, insieme all’ex calciatore Antonio Cabrini e a Patrizia Sardo Marras, che presenta il suo memoir “La moda non è un mestiere per cuori solitari”. A guidare gli incontri sarà la giornalista Francesca Figus.

“«”Quest’anno raggiungiamo il traguardo dei dieci anni di Sanluri Legge e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione perché abbiamo fortemente voluto il festival letterario, che contro ogni scetticismo è andato in crescendo ad ogni edizione – sottolinea il sindaco di Sanluri Alberto Urpi –. Non avremo immaginato che in pochi anni sarebbe diventato un punto fermo nel panorama culturale regionale e non solo». E aggiunge: «Anche per questa decima edizione proponiamo un festival di altissimo livello che vedrà ospiti scrittori, giornalisti, e artisti provenienti dal mondo dello sport e della tv. Sarà un lunghissimo e intenso weekend in cui avremo modo di festeggiare anche i 10 anni di Sanluri Legge, con la consapevolezza di aver trasformato Sanluri in un centro culturale di alto livello. Aspettiamo tutti per questo importante weekend di cultura e letteratura”.

Il programma si apre venerdì 8 maggio alle 16 con Marcello Kalowski e il suo romanzo “Storia fantastica dello Shtetl di Beltz”. Alle 17.30 spazio al thriller con Maria Francesca Chiappe e “Uguale per tutti”, mentre alle 18.45 Patrizia Sardo Marras racconta il suo libro autobiografico. In chiusura, alle 20, il dialogo con Antonio Cabrini.

Sabato 9 maggio si prosegue con “La ribelle di Dio” di Livio Gambarini (ore 16), seguito alle 17.30 dal reading “L’irresistibile miraggio del mondo” di Paola Soriga. Alle 18.45 Annalisa Cuzzocrea presenta “E non scappare mai”, dedicato a Miriam Mafai, mentre alle 20 è atteso Ezio Mauro con “Il silenzio dell’opinione pubblica”.

Domenica 10 maggio si apre alle 16 con “Scrittori da palco”, una serata corale con Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau e Alessia Farci, accompagnati dalla chitarra di Samuele Dessì e dai ritratti live di Riccardo Atzeni. Alle 18 Barbara Serra presenta “Fascismo in famiglia”, mentre la chiusura, alle 20, è affidata a Luca Sommi con “Solo amore / Appunti per un manifesto in difesa degli animali”.