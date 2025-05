Quartu si riempie di colori per il ‘Street Art Week’ dal 12 al 15 giugno

Dal 12 al 15 giugno, la Via del Mare di Quartu Sant’Elena si trasformerà nuovamente in un museo a cielo aperto per la terza edizione della Street Art Week, il progetto di rigenerazione urbana ideato da Officine Verticali e dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, con il sostegno di Cittadinanza Attiva Oikos.

L’edizione 2025 coinvolgerà circa 100 persone tra artisti e organizzatori, in un programma che animerà la città per quattro giorni consecutivi. Il cuore della manifestazione è ‘Urban Evolution’, il progetto che prevede la decorazione di numerose postazioni coprimastelli con opere digitali di artisti selezionati, con l’obiettivo di raggiungere 30 interventi nel 2026.

Le candidature per gli artisti che intendono partecipare alla Street Art Week sono aperte fino al 31 maggio sul sito streetartweek.eu.

Le opere selezionate saranno giudicate da una giuria popolare e una tecnica composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco (Officina MUSH), Valentina Vinci (Propositivo), Marina Brunetti, in arte Marinetti ( Cittadinanza Attiva OIKOS ) e Myriam Quaquero (Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo).

Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati (1.000, 600 e 400 euro). Tutti gli artisti che parteciperanno alla quattro giorni potranno anche aderire a un vernissage diffuso nelle attività commerciali aderenti.

Il progetto parallelo ‘Fuori Vetrina’ coinvolge i commercianti della Via del Mare nella decorazione artistica delle serrande dei propri locali. Gli artisti selezionati riceveranno un compenso e, se provenienti da fuori provincia, anche vitto e alloggio. I commercianti interessati ad abbellire la propria serranda, possono contattare il Centro Commerciale Naturale La Via del Mare all’indirizzo ccnlaviadelmare@gmail.com.

Per animare le giornate della manifestazione sono previsti eventi itineranti, spettacoli, laboratori artistici per bambini e performance di break dance. In totale saranno realizzati circa 30 eventi musicali, che si svolgeranno ogni sera dalle 18 a mezzanotte sul palco, che sarà un furgone allestito appositamente. Modererà il rapper quartese Marco Angius, in arte SuWoha.

Sono in programma tre contest, due musicali (uno di questi, chiamato Revers, chiuderà la Street Art Week, domenica 15 giugno, nel nuovissimo spazio, appena inaugurato, Michelangelo Pira in via Brigata Sassari) e uno dedicato al live painting.

Durante le giornate di Street Art Week, tutte le location coinvolte (in 15 hanno già aderito) saranno animate da musica live, momenti di festa e occasioni di socializzazione. I visitatori potranno partecipare a live painting, vernissage e momenti di interazione diretta con gli artisti, mentre i commercianti della Via del Mare avranno l’opportunità di aumentare la visibilità dei propri locali, diventando parte integrante di un evento che mira a trasformare il volto della città.

La Via del Mare, una delle arterie più trafficate della Sardegna con oltre 5 milioni di passaggi annui, diventerà così un polo di aggregazione culturale e artistica, coinvolgendo cittadini, turisti e artisti in un’esperienza condivisa.

“La Street Art Week 2025 è un progetto che mette al centro la comunità, l’arte e la rigenerazione urbana, con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale sardo”, ha spiegato Luca Stocchino, presidente del Centro Commerciale Naturale Via del Mare, “altro nostro grande obiettivo è quello di far nascere una galleria urbana permanente anche in vista della stagione turistica alle porte che ospiterà Summer Is Back”.

Il progetto è reso possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna tramite OIKOS e al sostegno del Comune di Quartu Sant’Elena, che ha da subito accolto la proposta acquistando le postazioni coprimastelli per trasformare l’area in una galleria urbana permanente.