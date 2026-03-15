Premio Start, 23 artisti under 35 in mostra al Temporary Storing a Cagliari

Conclusa la prima fase del contest promosso dalla Fondazione Bartoli-Felter per giovani artisti sardi: tre premiati.

Si è conclusa la prima fase del Premio Start, il contest gratuito dedicato ai giovani artisti tra i 18 e i 35 anni nati o residenti in Sardegna. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per l’Arte Bartoli-Felter con la direzione artistica della critica e curatrice Roberta Vanali, punta a individuare e sostenere nuove ricerche artistiche, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei e alle sperimentazioni.

Dalla selezione è nata una mostra collettiva che riunisce 23 artisti, in programma dal 5 al 20 marzo 2026 al Temporary Storing, lo spazio espositivo della Fondazione. A scegliere i partecipanti è stata una giuria composta da Ercole Bartoli, presidente della Fondazione Bartoli-Felter, Roberta Vanali, Alessandra Menesini, Giovanni Coda e Chiara Manca.

Gli artisti selezionati sono Sara Abad, Giuseppe Atzori, Fiore Cao, Giulia Desogus, Laura Desogus, Alessandra Fiori, Rita Gadau, Chiara Lafiut, Luca Loddo, Giuseppe Loi, Michela Masu, Rocco Meloni, Elettra Norfo, Simona Pes, Flavia A. Pili, Graziano Piredda, Alice Rambaldi, Danilo Schirru, Marco Secchi, Amirah Suboh, Luca Tuveri, Valeria Vavoom e Aurora Zandara.

Nel corso dell’inaugurazione della mostra sono stati proclamati anche i vincitori delle tre categorie del premio — pittura, fotografia e illustrazione/grafica — che avranno la possibilità di realizzare una mostra personale di due settimane negli spazi della Fondazione, con la curatela di Roberta Vanali. Per l’occasione sarà pubblicato anche un catalogo realizzato in collaborazione con The Social Gallery di Giovanni Coda.

Per la sezione pittura la giuria ha premiato Fiore Cao, riconoscendo nelle sue opere una tecnica precisa e raffinata nella resa delle superfici, unita a una dimensione concettuale che sospende le leggi della fisica e trasforma il reperto geologico in una presenza quasi onirica, tra forza materiale e fragilità interiore.

Il premio per l’illustrazione e la grafica è stato assegnato a Luca Tuveri, autore di lavori in cui le deformazioni anatomiche diventano strumento espressivo per raccontare stati emotivi complessi. Le figure umane si trasformano così in una sorta di mappa dei sentimenti, tra isolamento, desiderio e alienazione, resa attraverso un segno grafico delicato ma incisivo.

Per la fotografia è stata premiata Valeria Vavoom, scelta per la capacità di unire estetica pop e riflessione critica. Nei suoi autoritratti l’artista utilizza ironia e paradosso visivo per interrogare temi come l’identità di genere, l’alienazione nel lavoro e la fragilità delle immagini che costruiamo di noi stessi.

Il Premio Start nasce con l’obiettivo di offrire visibilità ai giovani artisti sardi e di creare occasioni concrete di confronto con il pubblico e con il sistema dell’arte contemporanea. La mostra al Temporary Storing rappresenta il primo passo di questo percorso, che proseguirà con le esposizioni personali dedicate ai vincitori.