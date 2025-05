Pittura, scrittura, fumetto e illustrazione: open day all’Accademia d’arte di Cagliari

L’Accademia d’arte di Cagliari mette in mostra i suoi tesori. Un patrimonio fatto di passione, impegno e professionalità che dal 2018 a oggi ha portato a una crescita costante. Oggi l’Accademia conta oltre 200 iscritti, 50 corsi tra scrittura, pittura, fumetto e illustrazione, venti docenti, decine di corsi brevi di perfezionamento o riservati agli under 14 e masterclass con importanti artisti e autori nazionali e internazionali. Domani, domenica 18 maggio dalle 9 alle 18,30 al Lazzaretto l’Accademia apre le porte al pubblico e ai futuri iscritti con l’open day.

Un’occasione da non perdere per chi intende intraprendere la carriera di scrittore, illustratore, pittore e fumettista di conoscere la proposta direttamente dalla viva voce degli insegnanti e degli altri iscritti.

Quattro i percorsi formativi che si sviluppano in diverse forme, sia in corsi triennali che singoli in base alle esigenze degli iscritti.

Scrittura creativa, dal romanzo alla narrativa e poi al fantasy, sceneggiatura e copywriting.

Fumetto, con lo studio delle varie tecniche come l’acquerello, l’analisi dell’anatomia, la prospettiva, l’anatomia animale e la colorazione anche digitale.

Illustrazione, nelle varie sfaccettature dal realistico, all’horror e al fantasy, l’illustrazione digitale, la calligrafia, la grafica editoriale, l’incisione fino alla progettazione del portfolio.

Pittura, per apprendere le tecniche del disegno, la scultura, l’uso del pastello, la pittura a olio, la teoria della composizione, l’anatomia e la prospettiva, cimentarsi per realizzare nature morte, ritratti, figure con modelli dal vivo.

Accanto ai corsi triennali e ai corsi singoli, l’Accademia d’arte di Cagliari offre agli iscritti la possibilità di perfezionare o approfondire quanto appreso con masterclass, laboratori intensivi e workshop che vedono la partecipazione di artisti, autori nazionali e internazionali.

Domenica all’Open Day sarà possibile incontrare i docenti e parlare con loro per capire se quella passione per il disegno, la pittura e la scrittura può essere alimentata e crescere fino a diventare, come lo è stato per molti, un lavoro.

Fondata nel 2018 l’Accademia d’arte di Cagliari è una realtà consolidata in continua crescita. Lo dimostrano le collaborazioni con importanti artisti, illustratori e scrittori che si sono susseguite nel corso degli anni e che nei prossimi mesi del 2025 si arricchiranno di nomi sempre più prestigiosi, lo confermano il successo delle ultime pubblicazioni targate Camena Edizioni: il libro collettivo nato dai racconti scritti dagli studenti del corso di scrittura Sanatorium Villa Clara, andato sold out nelle prime settimane di distribuzione, o Un ferragosto di Giovanni Follesa, uscito il 6 maggio scorso e già tra i dieci libri consigliati dalla critica.

Domani sarà anche l’occasione per poter visitare la mostra ‘I grandi maestri del fumetto- Corrado Mastantuono e Elia Bonetti’ dedicata a Diabolik e inaugurata ieri. Un viaggio nel mondo del ‘Re del Terrore’ tra fumetti e cinema, esposte decine di tavole originali e copertine in cui sarà possibile ammirare tutte le fasi di preparazione di un fumetto: dalla matita al colori finale.