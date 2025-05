‘No semus a pe’, la cultura del cavallo in Sardegna nel documentario realizzato da alcune classi delle scuole di Ozieri

Un cortometraggio che racconta la secolare cultura del cavallo in Sardegna, il legame tra uomo e animale, i mestieri ad esso collegati: si intitola No semus a pe il documentario realizzato da alcune classi dell’Istituto Comprensivo Statale di Ozieri, frutto di un percorso didattico che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte elementari dei plessi “Maria Teresa Cau”, “San Gavino” e “Cantaro” a Ozieri e del Plesso “Don Lorenzo Milani” di Mores, e due classi delle scuole medie dei medesimi plessi.

Le alunne e gli alunni sono stati accompagnati in un percorso di approfondimento e conoscenza da un lato della tradizione equestre di Ozieri, con visite allo storico Ippodromi di Chilivani, al Museo del Cavallo e incontri con artigiani e aziende legati alla filiera del settore; dall’altro, degli strumenti audiovisivi, con corsi di educazione all’immagine tenuti da professionisti del settore, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cartabianca. Il frutto di queste esperienze è confluito nella realizzazione del documentario che sarà proiettato mercoledì 28 maggio al Cineteatro “O. Fallaci” di Ozieri alle 19.00, come evento conclusivo della terza edizione di Mente Locale Young – Le scuole italiane raccontano il territorio, che chiama le studentesse e gli studenti delle scuole di tutta Italia a confrontarsi con il medium cinematografico per raccontare i territori da loro abitati: un rapporto, quello con i luoghi, che si rivela una cartina al tornasole della specificità dello sguardo delle nuove generazioni, tra disagi, conflitti, speranze e volontà di cambiamento. Mente Locale Young nasce nel 2021 come spin off sperimentale di Mente Locale – Visioni sul territorio, il primo festival cinematografico in Italia interamente dedicato al racconto dei luoghi e delle specificità – paesaggistiche, sociali, culturali, antropologiche – dei luoghi, la cui 12ma edizione si svolgerà nelle province di Modena e Bologna dal 27 ottobre al 2 novembre prossimi.