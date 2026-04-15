Nasce Impresa cultura Nord Sardegna: “Una casa comune per aziende e creativi”

Presentato a Olbia il nuovo progetto e nominato il coordinamento che lo guiderà: ecco chi ne fa parte. Obiettivo fare rete e trasformare la cultura in leva economica.

Il Nord Sardegna prova a strutturare in modo più solido il proprio sistema culturale. Da Olbia prende forma Impresa cultura Nord Sardegna, il nuovo coordinamento territoriale promosso da Confcommercio Nord Sardegna che entra nel network nazionale del settore, già attivo in città come Milano, Bari e Parma. Alla guida dell’organismo è stato nominato Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, affiancato da un gruppo di professionisti e operatori del comparto creativo: i vice coordinatori Aldo Addis e Alessandro Carta, supportati dai componenti Antonietta Cossu, Sabrina Lisbona, Annalisa Luzzu, Luigi Folino, Claudio Desiati, Gianni Russo, Gabriele Addis e Piero Muresu. L’obiettivo è chiaro: creare uno spazio stabile di confronto e progettazione, capace di mettere insieme imprese culturali, associazioni e istituzioni.

“Accolgo questo incarico con un profondo senso di responsabilità verso il nostro tessuto imprenditoriale e creativo”, ha dichiarato Marras. “La cultura non deve essere percepita solo come un esercizio di memoria o di conservazione del passato, ma come uno strumento vivo di crescita e innovazione. Con questo progetto, Confcommercio Nord Sardegna vuole consolidare il ruolo della cultura quale vero motore dello sviluppo integrato, capace di saldare insieme le nostre radici e le nuove prospettive di mercato”.

Il coordinamento nasce con l’ambizione di diventare una vera “casa della cultura”, un punto di riferimento per chi opera nel settore e per chi vuole investirci. Un passaggio che punta anche a superare una storica frammentazione, mettendo in rete esperienze e competenze che finora si sono mosse spesso in modo isolato. “La nascita di questo Coordinamento è un atto di fiducia nel futuro. Vogliamo creare una “Casa” comune che favorisca sinergie concrete tra pubblico e privato, abbattendo le barriere che spesso isolano i talenti e le imprese del nostro territorio”, ha aggiunto Marras. “Il nostro impegno sarà rivolto a rendere l’offerta culturale più accessibile e moderna, creando opportunità reali soprattutto per le giovani generazioni che vogliono fare impresa nel mondo della creatività. Solo attraverso un’azione corale potremo trasformare la cultura in un pilastro solido e sostenibile della nostra economia”.

Il progetto si inserisce in un quadro nazionale in cui i consumi culturali sono in crescita, ma con forti differenze territoriali. Secondo l’Osservatorio di Confcommercio, la spesa media delle famiglie italiane per cultura è quasi raddoppiata negli ultimi anni, ma nel Sud e nelle Isole resta significativamente più bassa rispetto al Centro-Nord. Proprio da questo divario nasce la sfida: trasformare il patrimonio culturale del territorio in una leva economica concreta, capace di generare lavoro e sviluppo. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà coinvolgere sempre di più anche le nuove generazioni e rafforzare il ruolo della cultura come elemento centrale nella crescita del Nord Sardegna.