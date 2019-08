Un sogno che diventa realtà dopo tanti sacrifici: la band alternative rock nuorese Awake For Days volerà nei prossimi giorni negli Stati Uniti per sostenere un lungo tour musicale di oltre quaranta date. Decisiva la pubblicazione del pezzo Break Your Chains, arrivato a convincere l’ agenzia di management americana Mgi a chiamarli per partecipare assieme ai Cold – gruppo molto noto a livello internazionale dai primi anni 2000 e vincitori di doppio disco d’oro con oltre un milione di copie vendute – ad una serie di concerti che toccheranno le principali città americane come New York, Houston, Atlanta, Cincinnati, Chicago, Nashville.

Per poter sfruttare questa grandiosa opportunità, Luk4s, Nin9, N1q e Mik3 – questi i loro nickname artistici – hanno deciso di avviare una campagna di finanziamento su GoFundMe (piattaforma di raccolta fondi per il finanziamento collettivo di progetti artistici) con lo scopo di coprire parte dei costi. Questa iniziativa vuole anche formare una vera e propria comunità di sostenitori, che potranno seguire giorno dopo giorno il tour attraverso video e contenuti esclusivi. Ogni sostenitore, a seconda della donazione effettuata, riceverà poi una speciale ricompensa: t-shirt, l’ascolto in anteprima del prossimo album (in uscita nel 2020), ingressi backstage e biglietti per i prossimi concerti europei. Per la donazione più alta è prevista una giacca che farà il giro degli Stati Uniti diventando un prezioso memorabilia.

“Il nostro augurio è di poter esprimerci al meglio in questo tour – spiegano i quattro – e arrivare magari a pubblicare il nostro album con un’etichetta importante. Già in questi due mesi negli States lavoreremo con persone eccezionali che hanno accompagnato band internazionali e parte del piacere sarà imparare da loro a muoverci nella maniera giusta sul palco e fuori”. Il merito di questa chiamata va certamente ai due singoli With You e Break your Chains: “Raccontano i temi della depressione e dell’ansia. In questi anni abbiamo perso amici, persone sensibili e meravigliose, inghiottite dal vuoto sociale che questi tempi distorti hanno creato. Viviamo ormai nella totale assenza di dialogo profondo. Il nostro invito è quello di spezzare le catene emotive e portare avanti un sogno”.

Il loro futuro dipenderà sicuramente dal supporto che riceveranno in questi due mesi di live. A loro carico avranno il costo di viaggi, vitto e alloggio e noleggio dei mezzi, per una cifra attorno ai 30 mila dollari. Si tratta dell’investimento più grande della loro vita, col quale portare idealmente con loro tutta la Sardegna su e giù per gli Stati Uniti. Sulla loro pagina Facebook ci sono tutte le informazioni per partecipare alla campagna crowdfounding e divenire parte di un sogno ad occhi aperti.

Simone Spada