Musica sulle bocche nel Nord Sardegna: 25 anni di suoni tra natura e paesaggio

Dal 7 al 31 agosto 2025 ritorna Musica sulle Bocche, il festival internazionale diretto da Enzo Favata, che da venticinque anni porta il jazz e le musiche del mondo nei luoghi più suggestivi del Nord Sardegna, costruendo ponti sonori tra paesaggi, spiritualità e sperimentazione. Per festeggiare questo importante traguardo, la XXV edizione si presenta con un programma straordinario che coinvolge oltre 40 concerti, distribuiti in 11 Comuni – Castelsardo, Sassari, Alghero, Porto Torres, Valledoria, Martis, Isola dell’Asinara, Ploaghe, Bulzi, Tergu, Chiaramonti – dalla costa del Nord Sardegna ai paesi e borghi storici dell’entroterra, attraversando chiese romaniche, promontori, vigneti, siti archeologici e teatri naturali.

«Musica sulle Bocche nasce da un sogno e da un’intuizione – racconta Enzo Favata – e oggi, dopo 25 anni, quel sogno è diventato un’identità culturale consolidata, un progetto che si è radicato nel territorio, arricchendosi ogni anno di visioni, incontri e nuove traiettorie. Questa edizione è una vera e propria festa per un quarto di secolo di resistenza culturale, fatta con passione e rigore, senza mai cedere alla ripetizione, ma cercando ogni anno la sorpresa e la bellezza. Mai come oggi crediamo che la musica ed il paesaggio siano sia uno spazio di incontro, di ascolto profondo, un linguaggio che parla al cuore delle persone».

Tre vincitori di Grammy Awards: il pianista inglese Bill Laurance (5 Grammy Awards insieme al gruppo Snarky Puppy), il pianista italiano Francesco Turrisi (Grammy per il miglior album folk insieme a Rhiannon Giddens) e il sassofonista norvegese Trygve Seim (Grammy per il miglior album “immersive audio” con l’ensemble Trondheim Solistene), saranno tra i protagonisti di un cartellone ricchissimo che coniuga il grande jazz internazionale con progetti emergenti, produzioni originali, performance transdisciplinari e concerti pensati per momenti unici come l’alba o il tramonto.

Il festival si apre il 7 agosto a Sassari, sulla iconica spiaggia dell’Argentiera, affascinante borgo minerario dell’800, con il concerto evocativo di Remo Anzovino, compositore e pianista dalla forte vocazione cinematografica.

Nello storico auditorium all’aperto Lo Quarter al centro di Alghero, Mulatu Astatke, leggenda dell’Ethio Jazz, ed Enzo Favata celebreranno i 10 anni di collaborazione con il progetto Mesa – The Table of Music, in collaborazione con il Centro di Produzione di Roma, La Casa del Jazz di Roma ed il Festival Dromos. I due musicisti saranno accompagnati da Pasquale Mirra, Alfonso Santimone, Salvatore Maltana e UT Gandhi.

Dalla Norvegia, il contrabbassista Arild Andersen si esibirà a Castelsardo, mentre dall’Azerbaigian arriva il duo Rain Sultanov & Hikmat Baba-zada, con il progetto Forgiveness.

Performance all’alba con Marcello Zappareddu e Maurizio Brunod; al tramonto, invece, i concerti di Mauro Palmas e Giacomo Vardeu.

Spazio al jazz italiano con Roberto Ottaviano, Danilo Gallo, Ferdinando Faraò, Gianluigi Trovesi, Paolo Damiani, Ettore Fioravanti, Max Ionata con gli Hammond Groovers, e il sextet di Nico Gori.

Attesa la produzione originale Slow Dances con il pianista sudafricano Nduduzo Makatini, Daniele di Bonaventura, Simone Padovani ed Enzo Favata.

Torna anche lo storico trio sardo di Enzo Favata, Marcello Peghin e Salvatore Maltana, mentre Cristiano Godano sarà protagonista con i Guano Padano in Stammi accanto.

La terrazza del Castello di Castelsardo ospiterà i set di 6zure & Liminal, Deliaurora Cadeddu, Alessandro Cau, il duo Umbra Song Comics, Federico Bonetti, Torino Unlimited Noise, Déjà Vu, Adriano Murgia, Mihály Borbély, DJ Kabaret Maker e Hilmar Arnason.

Tra gli imperdibili: Bill Laurance, Anja Lechner & François Couturier, Francesco Turrisi, Ilaria Porceddu & Emanuele Contis, Avion Travel, Saxari, il Coro “Gavino Gabriel” e Gli Sbandati.

Il 19 agosto appuntamento sull’Isola dell’Asinara, con il progetto Atlantico: Daniele di Bonaventura, Marcello Peghin, UT Gandhi, Salvatore Maltana ed Enzo Favata.

Il 31 agosto, la Cattedrale di Alghero ospiterà Il Suono delle Janas con i bambini della Scuola Primaria La Pedrera di Alghero guidati da Dante Tangianu, seguito dal concerto di Trygve Seim & Andreas Utnem.