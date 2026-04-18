Muravera, domani la Sagra degli agrumi: sfilata di gruppi folk, case aperte, workshop e concerti

Sfileranno un centinaio di gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, maschere, suonatori e cavalieri.

La Sardegna e le sue tradizioni più vere e genuine passano da Muravera. Domani, domenica 19 aprile, è in programma la 52 esima edizione della Sagra degli agrumi. Dalle 10.30, via Roma si trasformerà in un “corridoio” di memoria e orgoglio, attraversato dalla grande sfilata, da sempre il cuore de Sa Festa.



Sfileranno un centinaio di gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, maschere, suonatori e cavalieri. Ad incantare turisti e residenti saranno le “etnotraccas“: non carri, ma racconti in movimento. Strutture curate fino all’ultimo dettaglio, decorate con agrumi, attrezzi, tessuti e oggetti della vita di un tempo. Dentro, scene contadine, mestieri, riti quotidiani. Il loro incedere lento, restituisce il ritmo di un mondo che non correva a ritmi vertiginosi, come oggi, ma sapeva rispettare i ritmi della natura.



Intorno si muove il suono: launeddas, organetti, voci. E si muove il colore: costumi diversi, paese per paese, cuciti con pazienza e tramandati con rispetto. I cavalieri, con le loro bardature, danno al corteo una misura antica. Raccontano di un tempo che fu ma anche di tradizioni e passioni che proseguono immutate anche oggi.

Il pomeriggio cambia solo il palcoscenico. Dalle 16 piazza Europa ospita le esibizioni dei gruppi folk e la Rassegna di Suoni e Danze Popolari. Un contesto nel quale è previsto il riconoscimento alla carriera per Maria Luisa Congiu, voce simbolo della musica sarda. La conduzione è affidata alla bravura di Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Dalle 15 musei aperti: alla Casa dei Candelai il workshop “Cera-Miele-Torrone”, tra dialoghi e teatro con la compagnia “La Forgia”; al MIF le mostre “Storie di donne al lavoro” e “Bistimentas Sarrabesas”, dedicate ai dettagli nascosti dell’abito tradizionale. E poi le “pratzas”, il cuore diffuso della Sagra. Case e cortili che si aprono e diventano tappe di un percorso fatto di sapori e accoglienza: da Casa Vargiolu a Casa Shardana, da Casa Serpau a Domu Elvira, fino a Sa Coxina de tzia Italina, Domu Deiana, Casa Mascia, Domu Nina, Cantina del Sarrabus e gli altri punti ristoro.



Il programma proseguirà il 24 aprile con il concerto di Francesco Baccini e il 25 aprile con lo spettacolo di Alessandro Pili, preceduto da una giornata tra escursioni, sport e agrumeti. Ma il centro resta domani. Perché il cuore pulsante de Sa Festa, alla fine, è tutto in quel corteo: lungo, essenziale, vero, come solo sanno esserlo le tradizioni di Muravera, del Sarrabus, e dell’intera Sardegna.