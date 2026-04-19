Monumenti aperti da record, a Cagliari oltre 112 mila visite nei 70 siti culturali. Il più visto è l’Orto botanico

Due giorni di visite guidate a cura di migliaia di studenti e studentesse delle scuole cagliaritane: il più visto è l’Orto botanico, grande successo anche per il Padiglione del Sale

Un racconto corale e una storia d’amore che dura da trent’anni: ecco Monumenti aperti, la manifestazione culturale che ha raggiunto quest’anno il traguardo dei trent’anni da quella prima edizione del 1997, ricordata domenica mattina nella Cripta di Santa Restituta nel corso di una visita guidata speciale condotta dai cinque fondatori Massimiliano Messina, Massimiliano Rais, Vito Biolchini, Armando Serri e Giuseppe Crobu.

“Sono state due giornate da incorniciare – ha commentato Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi – Non solo perché il sole finalmente primaverile ha scaldato Cagliari, ma perché se speciale doveva essere questa 30esima edizione eccezionale lo è stata davvero, in tutti i sensi. Al di là forse delle nostre più rosee aspettative. Non abbiamo sbagliato ad anticipare la manifestazione nella città madre ad aprile per aprire le danze, anzi, e abbiamo centrato in pieno lo slogan di quest’anno, Generazione Monumenti Aperti. Perché la partecipazione dei cittadini è stata straordinaria, lo dicono i numeri luccicanti, da record, e i nostri occhi, che sono stati testimoni, e perché il fattore presenza degli studenti e delle studentesse di ogni età è stata ancora più fondamentale e trainante del solito. Vedere Cagliari, nella sua veste migliore, vivere una grande festa di comunità, quale Monumenti Aperti è, rappresenta per noi motivo di orgoglio enorme e linfa vitale che ci incoraggia e carica per affrontare a mille questa importante edizione appena iniziata”.

Il sito più visitato è stato l’Orto Botanico con 5830 presenze, i sotterranei dell’Ospedale civile del San Giovanni di Dio (3600 visitatori), la chiesa e cripta di Sant’Efisio (3237), la Casa Massonica nel quartiere di Castello (3100), Villa Devoto, sede dell’attività istituzionale della Giunta regionale (2780), il complesso Santa Croce del Dipartimento di Architettura (2424), la galleria Rifugio Don Bosco (2200). Tanta affluenza per una delle nove new entry di Monumenti aperti, Parco Nervi con il Padiglione del sale (noto come “Padiglione nervi) all’interno del complesso industriale del sale con 2100 presenze registrate.

Orto Botanico

“Al di là dei numeri, bastava andare in giro per Cagliari in questi due giorni per comprendere il successo di Monumenti Aperti. ha commentato l’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe – Segno che la gente non è per niente stanca della manifestazione, considerato che fra i siti più visitati ci sono stati Orto Botanico e i sotterranei. Vuol dire che c’è ancora bisogno di questa manifestazione, e ce ne sarà sempre, altrimenti non sarebbe diventato un modello anche per le altre regioni. Ha avuto la capacità di rinnovarsi pur mantenendo la propria identità”.

Settanta monumenti e sette itinerari, oltre a progetti speciali, mostre, open studios, itinerari e concerti, hanno esaltato la bellezza della città grazie a un racconto corale che ha visto migliaia di studentesse e studenti di ogni ordine e grado impegnati insieme a insegnanti e volontari dell’associazionismo culturale, per dar vita alla più grande festa del patrimonio culturale del capoluogo isolano. Tutto all’insegna del tema scelto quest’anno, “Generazione Monumenti Aperti” che intende proprio omaggiare le tante ragazze e i tanti ragazzi cresciuti con e dentro questo progetto.

La manifestazione prosegue ora nelle strade e nelle piazze della Sardegna e delle altre regioni italiane coinvolte in questa seconda edizione nazionale.