Monumenti aperti a Cagliari, ecco le novità da non perdere per la seconda giornata

Visite gratuite in oltre 70 monumenti, e ancora musica, spettacoli, giochi, iniziative speciali, visite dedicate a persone con disabilità.

Saranno visitabili anche domenica fino alle 19 gli spazi culturali del capoluogo che aderiscono alla manifestazione Monumenti aperti, quest’anno giunta alla sua trentesima edizione (qui l’elenco completo): le visite sono gratuite e coinvolgeranno centinaia di ragazzi e ragazze delle scuole cittadine, associazioni culturali, volontari e volontarie che racconteranno musei, collezioni, spazi culturali e istituzionali, parchi, siti archeologici, istituti musicali.

Oltre agli spazi già presentati nelle precedenti edizioni ecco le nove novità che arricchiscono ulteriormente il racconto della città.

La Direzione generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna in via Vittorio Veneto, da cui vengono monitorati gli eventi che possono rappresentare un rischio per la popolazione, come incendi boschivi, alluvioni, frane o fenomeni meteorologici intensi. Qui operatori e tecnici raccolgono informazioni provenienti dal territorio, gestiscono le comunicazioni con enti locali e forze di soccorso e coordinano gli interventi in caso di emergenza.

Il Gilla LAB, laboratorio di acquacoltura sperimentale del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari, in località Sa Illetta.

Il Padiglione del sale del Parco Nervi, esempio di archeologia industriale cagliaritana: fu costruito tra il 1955 e il 1958 per rendere più efficiente il trasporto del sale proveniente dalle saline di Molentargius. La struttura, a pianta rettangolare, è caratterizzata da ampie volte paraboliche in cemento armato e da un sistema di silos, nastri trasportatori ed elevatori che consentivano lo stoccaggio e il carico del sale sulle navi, per una capacità fino a 10.000 tonnellate. Per lungo tempo il progetto è stato attribuito a Pier Luigi Nervi, per le evidenti affinità formali e strutturali. Tuttavia, in occasione della 30esima edizione di Monumenti Aperti, una ricerca d’archivio condotta dall’Istituto “Buccari-Marconi” nell’Archivio di Stato ha portato alla luce i documenti originali firmati dall’ingegnere Martinelli, a cui deve essere attribuita la paternità del padiglione. Si tratta di una scoperta significativa, che consente di ridefinire la storia del complesso, riconoscendo un’autorialità finora sconosciuta, pur confermando l’influenza dei modelli strutturali di Nervi.

Il Cine-Teatro Sant’Eulalia, si trova all’interno del complesso dell’area archeologica nel cuore di Marina. Il Cine-teatro, realizzato nel Novecento come spazio dedicato alla proiezione cinematografica e alle attività teatrali della parrocchia. Oggi, dopo interventi di recupero e rifunzionalizzazione, la sala è utilizzata come spazio culturale polivalente per spettacoli, concerti, conferenze, festival e iniziative dedicate alla città, confermando la vocazione del complesso come luogo di incontro e produzione culturale nel cuore del centro storico.

I fortini militari del Parco di Molentargius, riconosciuto dalla Convenzione di Ramsar nel 1977 come area umida di valore internazionale per la presenza dell’avifauna, si trovano all’interno dell’area naturalistica, sono stati realizzati nella Seconda guerra mondiale a presidio del contesto ritenuto strategico.

La Rappresentanza del Governo nella Regione Sarda in piazza del Carmine fu realizzato tra il 1925 e il 1927 su progetto dell’architetto Augusto Valente per ospitare il Provveditorato alle Opere Pubbliche. La costruzione, caratterizzata da un linguaggio eclettico con richiami rinascimentali e manieristi, presenta un piano parzialmente seminterrato, un piano rialzato e tre livelli superiori. Durante e dopo la Seconda guerra mondiale il Provveditorato e il Genio Civile ebbero un ruolo importante nella ricostruzione della città. Oggi l’edificio ospita il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e la Rappresentanza di Governo nella Regione Sardegna, struttura che assicura il collegamento istituzionale tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali. Tra gli ambienti più significativi si trovano le sale di rappresentanza del T.A.R., dove sono conservati quattro grandi dipinti realizzati tra il 1928 e il 1929 da Filippo Figari.

Il Teatro Carmen Melis, in via Sant’Alenixedda, è stato aperto pochi anni fa all’interno del complesso del Teatro Lirico di Cagliari. Insieme ai laboratori tecnici, destinati alla realizzazione di scenografie, costumi e allestimenti, costituiscono una componente essenziale dell’attività produttiva del teatro, rendendo il Parco della Musica un articolato centro di produzione culturale, oltre che di spettacolo.

La Torre campanaria della Cattedrale è uno degli elementi più antichi del complesso nel quartiere di Castello; costruita in epoca pisana tra XIII e XIV secolo in pietra calcarea e caratterizzata da una severa architettura romanico-pisana, presenta una pianta quadrata e aperture ad arco che alleggeriscono progressivamente i livelli superiori. Dalla sommità della torre si domina il quartiere e gran parte della città storica, offrendo una prospettiva privilegiata sul porto e sui quartieri storici di Cagliari.

Villa Devoto con la Sala Giunta, in via Oslavia 2, fu costruita tra il 1915 e il 1919 per volontà degli imprenditori Gerolamo e Oddone Devoto e rappresenta uno degli esempi più significativi di residenza signorile del primo Novecento a Cagliari. Dal 1955 l’edificio è divenuto proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e ospita gli uffici di Rappresentanza della Presidenza della Regione. All’interno della villa si trovano diversi ambienti istituzionali, tra cui la Sala della Giunta regionale, intitolata nel 2018 a Emilio Lussu, sede delle riunioni dell’organo esecutivo regionale. Gli spazi interni custodiscono inoltre opere appartenenti alla collezione d’arte della Regione Sardegna, testimonianza dell’attenzione dell’istituzione verso la valorizzazione dell’arte contemporanea. La residenza è circondata dal Parco dell’Autonomia, un giardino storico di circa 17.000 metri quadrati progettato negli anni Venti del Novecento e ancora oggi caratterizzato dall’impianto paesaggistico originario.