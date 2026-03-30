Misteri e devozione, la Sardegna celebra la Settimana santa con riti e processioni

Otto giorni di celebrazioni in tutta l’Isola: protagoniste le confraternite e le arciconfraternite che custodiscono i rituali.

di Francesca Mulas

Entra nel vivo la Settimana santa in Sardegna tra fede, devozione e riti che si tramandano da secoli. Da nord a sud dell’Isola le comunità si preparano a celebrare la Pasqua con processioni, veglie, rappresentazioni e canti che rievocano i giorni della passione, morte e risurrezione di Cristo secondo la tradizione cattolica. Protagoniste, le confraternite e le arciconfraternite che da sempre custodiscono e tramandano i rituali insieme alle amministrazioni e alle diocesi.

Lunissanti, a Castelsardo un teschio in processione

Tra i momenti più suggestivi che aprono la settimana c’è il Lunissanti di Castelsardo: la Confraternita di Santa Croce, custode di un rito di origine medievale, guida la processione dei Misteri, con Apostuli e Cantori che, avvolti in una tunica bianca, si muovono dalla Cattedrale verso la Chiesa di Santa Maria portando i Misteri, cioè i simboli della passione di Cristo. La processione che si svolge di notte, accompagnata dai canti tradizionali polifonici del “Miserere”, “Stabat Mater” e “Jesu” e illuminata dalle fiaccole, è aperta da un confratello che porta un teschio posato su un vassoio.

Misteri, i simboli della Passione

Il martedì e mercoledì nelle altre città sono dedicati ai Misteri. Martedì a Cagliari alle 15 dalla chiesa di San Michele in via Ospedale la Congregazione mariana degli Artieri di San Michele porta in processione la croce, i chiodi e la corona di spine attraverso i quartieri storici. A Iglesias, ancora dalla chiesa di San Michele, alle 19 si muove la celebrazione curata dall’Arciconfraternita del Santo Monte che porta in processione sette statue in legno che rappresentano gli ultimi momenti della vita di Cristo dal Monte degli Ulivi alla Crocifissione. A Sassari alle 18 dalla Cattedrale il rito vede protagonista la Confraternita dei Santissimi misteri con le tonache viola. Ancora a Iglesias mercoledì 1 aprile vengono benedetti rami di ulivo e fiori che poi vengono distribuiti ai fedeli.

Il giro dei sepolcri, gli altari e su nenniri

Giovedì si celebra la Missa in coena domini, la lavanda dei piedi e si commemora un altro atto simbolico narrato dai Vangeli, il giro dei sepolcri. In tutte le chiese sarde i confratelli, le consorelle e i fedeli espongono sugli altari su nenniri, i vasetti contenenti i germogli di grano seminati all’inizio della quaresima, che adornano la sepoltura di Cristo. A Iglesias, Castelsardo e Cagliari si porta in processione l’Addolorata, simulacro che ritrae la Madonna in cerca di Gesù, accompagnata dai canti sacri. Singolare la cerimonia cagliaritana, dove insieme alla Madonna farà il giro delle sette chiese anche il simulacro di Sant’Efisio vestito a lutto insieme all’Arciconfraternita del Gonfalone di Sant’Efisio Martire.

La deposizione dalla croce

Venerdì santo è il giorno della Passione e Adorazione della Croce: in Sardegna va in scena uno dei momenti più suggestivi, la rappresentazione della deposizione di Cristo. Tra le cerimonie più belle e seguite quella di Alghero, il Desclavament, di tradizione catalana: il simulacro è portato giù dalla croce con l’uso di martelli e tenaglie che servono per togliere i chiodi dalle mani e dai piedi, e portato poi in processione. La cerimonia è particolarmente toccante perché il rumore del martello sui chiodi risuona lugubre nel silenzio della Cattedrale.

Le campane a festa per la risurrezione

Dopo la giornata del sabato con processioni e altre liturgie, la domenica di Pasqua le campane risuonano a festa in tutte le chiese dell’Isola: si celebra la resurrezione con messe solenni e si rappresenta nei quartieri storici S’Incontru, l’incontro tra i simulacri di Cristo risorto e della Madonna. A Cagliari la cerimonia si chiude con un altro momento solenne, il lunedì dell’Angelo, quando il simulacro di Sant’Efisio esce dalla sua chiesetta in Stampace per incontrare la Madonna: entrambi saranno vestiti con gli abiti della festa.