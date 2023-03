Man, la mostra sulla scalinata Potëmkin. L’architetto Boffo e il mistero delle sue origini sarde

andrea tramonte

È una specie di fake news ante litteram che si trascina da quasi un secolo, quando i primi studiosi hanno iniziato a ricostruire le vicende degli artisti italiani in Russia. Ancora oggi se uno cerca informazioni sul web a proposito dell’architetto Francesco Carlo Boffo (1796-1867) trova tre dettagli biografici ricorrenti: che è italo-svizzero, che è nato in Sardegna e più nello specifico che è originario di Orosei. Un sardo è il creatore della scalinata Potëmkin a Odessa, resa celebre e ancora più iconica dal film di Ėjzenštejn del 1925? In realtà no. Boffo in Sardegna probabilmente non è andato mai nemmeno in vacanza (del resto parliamo dell’Ottocento, ancora le spiagge dell’Isola non venivano prese d’assalto da turisti di tutto il mondo).

Questo equivoco – che ancora persiste – è stato smentito una volta per tutte grazie a una mostra in programma da domani al Museo Man di Nuoro, dedicata alla scalinata di Odessa e al lavoro di Boffo. “Abbiamo fatto una ricerca per fugare ogni dubbio – racconta Federico Crimi, uno dei curatori della mostra -. Boffo è un cognome presente anche in Sardegna e in particolare a Orosei e abbiamo cercato innanzitutto di capire quando iniziano e quando finiscono i vari rami di Boffo nel paese sardo”. Primo punto: l’architetto si chiamava Boffa, con la A finale. “Nelle lingue russo-ucraine il cognome che finisce in A è equivoco. Faccio un esempio: la moglie di Gorbachov era Gorbachova. I russi hanno cambiato il cognome di Boffo per questo motivo”. Poi c’è un altro dettaglio assai curioso che riconduce l’architetto al paese sardo. Lui è nato in un paese vicino a Lugano, Arasio. “E le fonti hanno travisato il nome del paese in Orosei”, ride il curatore. Aggiungi che era originario del Regno di Sardegna e la frittata è fatta. Boffo è rimasto sardo per decenni. Ora bisognerebbe aggiornare anche la sua pagina su Wikipedia.

Chiarito l’equivoco c’è invece da parlare della mostra, che racconta il lavoro dell’architetto e in particolare la sua scalinata iconica, un collegamento tra il mare e la parte alta della città ucraina che voleva essere anche un lavoro monumentale, realizzato tra il 1837 e il 1841. “Odessa si trova su un ripiano con uno strapiombo verso il mare a rocce verticali – spiega Crimi -, il porto commerciale è alla base e serviva un modo per raggiungere la parte alta della città. Il lavoro di Boffo in questo senso è stato profondamente innovativo. In genere i collegamenti tra città alta e mare seguono l’andamento del terreno, lui invece ha tracciato una linea dritta. In mostra è evidente grazie alla ricostruzione del modellino della scalinata. Nel corso del tempo la città è sviluppata intorno e anche alla base interrompendo la continuità tra mare e parte alta”. C’è un sottile richiamo all’attualità in questa mostra. “L’esposizione nasce dall’esigenza di affrontare la questione mitologica di Boffo ma con un respiro internazionale dato dalle vicende della guerra – spiega Crimi -. Lavorandoci ci siamo accorti di quanto la storia ricalcasse l’attualità. L’area di Odessa e dei territori del sud dell’Ucraina non erano russi fino alla fine del Settecento, quando poi vennero conquistati per volere di Caterina II con la guida del generale Potëmkin. Quei territori sono stati ribattezzati Nuova Russia e corrispondono ai piani neanche tanto segreti di riconquista di Putin e del Cremlino”.

Quando la città è stata fondata il ruolo giocato dagli italiani fu potentissimo. “I rapporti tra il Regno di Sardegna e il Mar Nero erano molto stretti tanto che Odessa fu a lungo una città italiana: nella lingua, nella cultura e per buona parte della popolazione che ci viveva. Anche nell’espressione artistica”. E così entra in scena Boffo, che fu il capo ufficio urbanistico della città nel periodo di massima espansione. “Gli edifici principali, classicisti, sono suoi, come appunto la scalata che lo ha reso universalmente celebre”. Boffo è autore di molti spazi pubblici e il suo lavoro sarà svelato anche attraverso l’esposizione di disegni forniti dall’Archivio di Odessa, planimetrie originali in prestito da istituti italiani, fra cui la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e l’Archivio storico di Torino, oltre alla ricostruzione dei disegni e di un modello in scala realizzati grazie alla collaborazione con il Polo territoriale universitario di Agrigento dell’Università di Palermo. Ad arricchire la mostra due dipinti romantici di notevole valore, una marina in tempesta di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij del 1897, concessa dal Museo nazionale di Varsavia, e un grande porto di Odessa di Rufim Gavrilovitš Sudkovski del 1885, in arrivo dal Kunstimuseum di Tallin, in Estonia. Curiosa la presenza di alcuni rari ex voto con scene di brigantini sardi nella baia di Odessa, prima e durante la guerra di Crimea. E poi il legame col cinema, con tre proiezioni: una naturalmente dedicata al celebre film di Ėjzenštejn.