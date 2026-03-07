Luxi Bia, design e artigianato tra i furriadroxius del Sulcis: il progetto che rilegge la Sardegna rurale

A Santadi Ivano Atzori e Kyre Chenven reinterpretano l’artigianato sardo mettendolo a confronto con le visioni e la progettualità del design e negli ultimi tempi hanno recuperato delle antiche case agropastorali, trasformandole in luoghi di residenza per artisti e viaggiatori.

di Andrea Tramonte

Le case sono state ricavate da vecchi furriadroxius completamente ristrutturati nelle campagne di Santadi, ai piedi del Gutturu Mannu. La storia, l’eredità del territorio e della sua identità agropastorale si percepiscono pienamente nelle forme e negli arredi, nelle palette e nei materiali degli appartamenti; ma non si tratta di una semplice “riproduzione” del passato quanto di una sua rilettura calata nel contesto pieno della contemporaneità. Luxi bia è un progetto di Ivano Atzori e Kyre Chenven ed è una evoluzione del marchio Pretziada col quale da anni portano avanti una riscrittura dell’artigianato in Sardegna attraverso il confronto con la progettualità e le visioni del design. Prima una casa – quella dove vivono coi figli dopo aver lasciato New York e Milano – poi la creazione di alcuni appartamenti che servono per ospitare artisti e designer in residenza ma anche viaggiatori che vogliano vivere una Sardegna altra, lontana dalla costa e dalle località più frequentate del turismo nell’Isola. È un’idea di ruralismo nuovo, contemporaneo, che rappresenta una linea di tendenza che lega esperienze diverse disseminate in tutta l’Isola. Soprattutto nelle aree interne.

Continua a leggere dopo la foto

Ivano è figlio di un uomo che si è trasferito dal Sulcis a Milano per lavoro negli anni Settanta. È cresciuto nella città meneghina, fisicamente e idealmente lontano dall’Isola, diventando celebre per il suo lavoro con i graffitti e poi con intersezioni a cavallo tra arte contemporanea e moda. Poi a un certo punto – dopo aver vissuto per un periodo anche a New York – insieme alla moglie Kyre ha iniziato a frullargli in testa l’idea di riconnettersi con le sue origini. Così una decina di anni fa la coppia ha deciso di vivere nell’Isola con una svolta radicale e difficile: lasciare i centri più rinomati dell’arte contemporanea e scommettere su una zona tra le più povere d’Europa. Una scelta che prova a disegnare nuovi modi di abitare la campagna. “Il ruralismo come lo viviamo e intendiamo noi è diverso da quello del passato – spiega Ivano -. Nel nostro caso ci sono anche una serie di relazioni internazionali che continuiamo a coltivare da qui. È una conversazione tra passato e contemporaneo in cui cerchiamo di trovare un equilibrio, che è complesso ma eccitante in termini di esperienze. L’idea di poter fare un brain storming collegati con Milano, per esempio, e poi potare gli ulivi rigenera anche a livello creativo”.

Leggi anche: Dal coworking ‘Cocò’ ad Aggius alla comunità diffusa di giovani che scelgono di tornare in Gallura: “Così rivive lo spirito degli stazzi”

Invertire lo sguardo sullo spopolamento: così il progetto Ru.Ra.Le trasforma le aree interne in laboratorio di futuro



Semèstene come focolare: il progetto Foghíles, tra feste di comunità e lavoro agricolo per riconnettersi ai luoghi

Restare (o tornare) nelle aree interne, a Desulo nasce una rete di giovani imprese e comunità: “Il futuro è locale”

Ivano e Kyre rileggono l’artigianato sardo mettendolo in relazione con le visioni di designer di livello internazionale e attraverso di esso veicolano l’Isola nel mondo. Il progetto si è arricchito poi con Luxi bia, luogo di ospitalità dedicato a designer, artisti e viaggiatori in generale. “Il design fa parte della sfera del contemporaneo e trova da noi uno spazio fondamentale: l’idea è rifarsi al passato in termini di ispirazione ma non di funzionalità – spiegano -. I nostri recuperi architettonici sono legati a una matrice storica di fine Ottocento, inizi Novecento, ma ripensati in termini di materiali, funzioni e proporzioni per far sì che il contemporaneo sia tangibile. Ci sono caratteristiche ispirate a un heritage, una territorialità legata ad attività agricole, certo: quella matrice respira su arredi ripensati. Così con Luxi bia e Pretziada giochiamo su questa linea sottile”. Kyre spiega che “stiamo pian piano rivitalizzando il luogo come se fosse un borgo. L’idea non è trasformarlo in un luogo di vacanza ma di ospitalità, dove le persone possano soggiornare e vivere una esperienza non artefatta. Nessuna messa in scena. Una cosa molto naturale: cercare di ricreare quella sensazione che uno sente quando inizia ad andare in giro a esplorare i vecchi furriadroxius. Pezzi di storia con le vecchie cose ancora conservate e le vite che hanno attraversato quegli spazi. Quasi le senti”.

Continua a leggere dopo la foto

Luxi Bia si trova ai piedi del Gutturu Mannu, all’interno di alcune strutture agropastorali tipiche del Sulcis; ma con come riproduzione nostalgica del passato. “Non volevamo musealizzare nulla – spiegano Ivano e Kyre – ma lavorare su ciò che esisteva, portandolo nel presente”. È un’idea di ruralismo contemporaneo – come amano dire loro – che non rinuncia alle connessioni globali, ma che rivendica il diritto di viverle da un luogo che è periferico solo in apparenza. “È arrivato il momento che amministrazioni locali e politica regionale inizino ad ascoltare davvero le necessità delle popolazioni – afferma Atzori –. Dobbiamo poter vivere il contemporaneo a modo nostro, anche – e soprattutto – nei contesti rurali”. A preoccupare Ivano e Kyre è soprattutto una narrazione dell’Isola costruita dall’esterno, pensata per chi arriva e non per chi abita. “La Sardegna rischia di diventare vittima di una rappresentazione falsificata, una cartolina che altri vorrebbero vivere. Ma non possiamo cristallizzarci nel passato. Anche i contesti rurali possono offrire futuro”. In questa prospettiva, sensazioni come lentezza, silenzio, buio – spesso lette come limiti – diventano risorse preziose, “lussuosissime”, dice Ivano, capaci di generare benessere e nuove economie, se riconosciute e tutelate. “Mi sto stancando di questa visione della Sardegna come terra magica – conclude Kyre -, con i centenari, i segreti dei nonni, dei boschi. Stiamo provando a vendere un immaginario che non è rappresentativo di una società. Diventa una mitizzazione dell’Isola che non ci interessa”.