“L’uomo che amava scavare”, un documentario racconta Antonio Zara, protagonista dell’archeologia nel Sulcis Iglesiente

Nato a Gairo e cresciuto a Carbonia, l’assistente della Soprintendenza ha contribuito agli studi più importanti sulla storia sarda, da Monte Crobu al Tofet di Monte Sirai

di Francesca Mulas

Aveva appena 14 anni Antonio Zara, nato a Gairo ma cresciuto a Carbonia, quando una straordinaria e innata curiosità, insieme ai racconti degli anziani del suo paese, lo portò nelle campagne di Carbonia e gli fece scoprire i resti materiali di una delle necropoli preistoriche più affascinanti della Sardegna, le domus de janas di Monte Crobu. Il giovane consegnò subito all’allora ispettore onorario della Soprintendenza archeologica, Vittorio Pispisa, i reperti trovati sul sito, e pochi anni dopo venne chiamato a collaborare con gli uffici ministeriali come assistente tecnico proprio grazie al suo talento. Inizia così una storia di impegno e passione che lo porterà a lavorare nei più significativi siti archeologici del Sud Sardegna per cinquant’anni.

“Antonio Zara, l’uomo che amava scavare“, è un documentario di 49 minuti firmato da Antonio Sanna (che cura anche fotografia, editing e riprese con il drone insieme a Renzo Gualà) presentato in anteprima giovedì scorso a Carbonia che racconta una vita dedicata alla storia più antica dell’Isola: dopo la scoperta a Monte Crobu, Zara a soli sedici anni individuò il Tofet di Monte Sirai, sito importantissimo nello studio della civiltà fenicio punica nel Mediterraneo, e partecipò a diverse campagne di indagine e scavo soprattutto nella zona del Sulcis Iglesiente. Tra queste, il pozzo sacro di Santa Cristina, a Paulilatino, considerato ancora oggi uno degli esempi più maestosi dell’architettura sacra nuragica; o le tombe a pozzetto vicine al tempi di Antas, nel territorio di Fluminimaggiore, dove Zara portò alla luce il celebre bronzetto chiamato “Sardus Pater” custodito oggi al Museo archeologico nazionale di Cagliari.

Il film, con immagini in bianco e nero e a colori, è prodotto da ArKaosfilm in collaborazione con Società Umanitaria Carbonia e Associazione Amici della Miniera, è ispirato all’autobiografia “Io c’ero – I racconti dell’assistente e I racconti del pozzo” ed è realizzato grazie alla collaborazione del fratello Sergio e della famiglia di Antonio Zara. Nelle immagini scorrono testimonianze e ricordi di studiosi, amici e familiari come gli archeologi Piero Bartoloni, Carlo Tronchetti, Gianfranca Salis e Giovanna Pietra, ed è arricchito dalle musiche originali di Mauro Usai per il pianoforte di Omar Bandinu e dalle voci narranti di Maria Giovanna Ganga e Gianni Cossu, con un testo introduttivo di Enea Bagiella.

“Il film – sottolineano i produttori – è un’occasione per riscoprire non solo la figura di Antonio Zara, ma anche un pezzo fondamentale della storia archeologica e culturale del Sulcis Iglesiente”.