L’Isola regione ospite al Salone del libro, gli editori: “Felici della scelta fatta a Torino”

“Siamo lieti che la Sardegna sia stata scelta come regione ospite dal Salone del libro di Torino e che il presidente Solinas, cui siamo grati per il messaggio beneaugurale, abbia colto l’importanza che riveste questa partecipazione”. Così la presidente dell’Aes (Associazione editori sardi), Simonetta Castia, commenta la designazione della Sardegna come regione ospite del Salone del libro 2023, che si terrà dal 18 al 22 maggio nei saloni del Lingotto Fiere di Torino, resa nota oggi durante la conferenza stampa di presentazione.

“Siamo inoltre contenti di aver contribuito al coronamento di un traguardo – prosegue Castia – che premia la pressoché costante presenza degli editori sardi, della Regione Sardegna e dell’Aes sin dalla prima edizione del 1988. Ora non resta che operare in armonia e attraverso uno sforzo corale, per sviluppare un programma culturale e di eventi organico e rispondente alle aspettative. Gli editori sardi ci saranno, con la passione e l’entusiasmo di sempre”.