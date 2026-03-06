‘Linea verde start’ torna su Rai 1 e riparte dalla Barbagia: focus su comunità rurali, paesaggio e artigianato

Viaggio di Federico Quaranta tra Oliena, Dorgali, Sarule e Nuoro sulle tracce di paesaggi, storia e tradizioni della Sardegna.

Debutta domani, 7 marzo alle 12 su Rai 1, la nuova edizione di “Linea Verde Start”, il programma condotto da Federico Quaranta che, in quattro appuntamenti, racconterà l’Italia attraverso i suoi paesaggi e il patrimonio dell’artigianato.

Il viaggio televisivo parte dalla Sardegna, con una puntata dedicata alla Barbagia, nel cuore dell’isola. Un territorio caratterizzato da paesaggi aspri e suggestivi, dove la presenza della pietra e della montagna ha contribuito nei secoli a plasmare la storia e l’identità delle comunità locali.

Seguendo le tracce delle comunità rurali, la trasmissione attraversa il Supramonte e alcuni centri simbolo della zona, tra Oliena, Dorgali, Sarule e Nuoro, raccontando il carattere di un territorio orgoglioso e profondamente radicato nelle proprie tradizioni.

Il percorso tocca luoghi emblematici come il monte Ortobene, con i suoi sentieri panoramici, e la grotta di Ispinigoli, uno dei siti naturali più suggestivi della Sardegna. Accanto ai paesaggi, spazio anche al racconto delle botteghe artigiane, dove si tramandano saperi e competenze che rappresentano una delle espressioni più autentiche del cosiddetto “genio italiano”.

“Linea Verde Start” propone infatti un viaggio che unisce natura, biodiversità e tradizione artigiana, mostrando come nelle botteghe e nei laboratori il passato continui a dialogare con il presente e con le sfide del futuro.