Le comunità più piccole dell’Isola in una mostra fotografica a Cagliari fino a dicembre

Il mezzo della fotografia per raccontare piccoli comuni sardi, in tutto 230 scatti contemporanei: si chiama “12 reportages dalla Marmilla” la mostra che, dal 29 ottobre fino al 4 dicembre 2022, sarà visitabile all’interno del castello di San Michele, a Cagliari.

ll progetto di fotografia contemporanea scaturisce dalla collaborazione tra il Consorzio di Comuni due Giare e l’Associazione Su Palatu fotografia, dal 2011 polo di riferimento della fotografia in Sardegna con più di 100 mostre organizzate. A partire dal 2020 e per tre anni, ha coinvolto 12 fotografi di diverse età, esperienze, provenienze e sensibilità e li ha invitati ad esplorare il territorio interessato con lo scopo di creare, attraverso i loro sguardi, una narrazione originale e inedita e innescare l’attenzione delle comunità coinvolte.

L’Assessora alla cultura del Comune di Cagliari, Maria Dolores Picciau: “Questa mostra sarà, prima di tutto, l’occasione per valorizzare un medium importante e significativo come la fotografia, che spesso viene ingiustamente bistrattato come espressione artistica minore ma che, nell’era dei social più che mai, è un insostituibile strumento di indagine del mondo e della realtà che ci circonda. Poi, questa esposizione di reportages fotografici mette al centro il patrimonio materiale e immateriale di una parte della Sardegna e ribadisce il ruolo di collegamento col territorio e vetrina che la città di Cagliari può e vuole avere, anche ai fini della promozione culturale e turistica di queste comunità. Infine, è sempre una grande opportunità ospitare iniziative di tale valore in un contesto importante e suggestivo come il Castello di San Michele, uno dei simboli della nostra città”.

“12 reportages dalla Marmilla” sarà visitabile fino a domenica 4 dicembre 2022, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 18. Il costo del biglietto è di 3 euro (ridotto, 2 euro).