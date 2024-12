L’albero della Vita di Giorgio Casu colora l’aeroporto di Cagliari

L’aeroporto di Cagliari si tinge di nuovi colori. Si chiama Tree of Life – Albero della Vita ed è il nuovo, grande murale di Giorgio Casu che ora saluta chi arriva in aeroporto. Per alcuni un benvenuto, per altri un arrivederci. Per tutti un’opera estremamente iconica che caratterizza

l’aerostazione con l’inconfondibile tratto di un artista sardo che da qui è partito alla scoperta del mondo.

“La radicale trasformazione di un’area finora poco valorizzata dello scalo cagliaritano – spiegano dalla Sogaer che gestisce l’aeroporto – nasce dalla volontà di utilizzare gli spazi aeroportuali, siano essi all’interno o all’esterno del terminal, per promuovere il territorio anche dando visibilità alla produzione artistica che ne è l’espressione più viva e sincera”.

L’arte, ormai di casa nel principale scalo sardo che negli ultimi anni ha ospitato numerose mostre e installazioni, è uno dei modi che l’Aeroporto di Cagliari ha scelto per comunicare la propria appartenenza a un’Isola, la Sardegna, con una forte e identitaria tradizione culturale. Al contempo, affidarsi ad artisti affermati come Giorgio Casu, che da anni espone in grandi eventi e gallerie degli Stati Uniti e di tutto il mondo, consente all’aeroporto e a Sogaer, di creare connessioni con luoghi e culture distanti che, questo è l’auspicio, possono essere raggiunti con un viaggio partendo, idealmente e concretamente, dall’Aeroporto di Cagliari.

“La tradizione muralistica sarda ha radici profonde come quelle dell’Albero della Vita di Casu – sottolineano dalla Sogaer – . I suoi germogli sono i tanti artisti isolani che reinterpretano in chiave contemporanea e personale codici e simboli del passato attualizzandoli e rendendoli fruibili a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Giorgio Casu è uno di questi, a suo agio con le sue opere negli Stati Uniti come in Sardegna, nel centro di New York a Times Square, come allo Stadio Amsicora del leggendario scudetto del Cagliari e, ora, anche all’Aeroporto di Cagliari.

“Come il murale Rombo di Tuono all’Amsicora, l’Albero della Vita di Casu, dipinto su un’ampia porzione della facciata dell’aerostazione, diventerà un elemento caratterizzante e distintivo dell’Aeroporto di Cagliari – ha detto l’amministratore delegato Sogaer Fabio Mereu – .Abbiamo voluto che questo murale rappresentasse il simbolo della nostra capacità di crescere e innovare partendo dalla tradizione e dall’alta professionalità delle persone che formano il gruppo Sogaer, consapevoli dell’importante ruolo di catalizzatore dello sviluppo economico e

culturale del territorio che l’Aeroporto di Cagliari ha ora e avrà sempre più in futuro. Attiviamo delle nuove connessioni, creiamo dei nuovi link, perché questo sia d’impulso a nuovi scambi, nuovi business, nuove opportunità”.